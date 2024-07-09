Проект ежегодной выплаты для работающих родителей поддержали в Совфеде

Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, более 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, сохранили суммы в размере менее 10 тысяч рублей.

«Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери», - подчеркнул он.

Котяков подчеркнул, что в ближайшее время неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься. При этом Социальный фонд будет направлять уведомления о возможности получить неиспользованные сбережения.

Ранее президент Владимир Путин предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу.