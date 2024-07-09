09 июля 2024, 10:57

Проект ежегодной выплаты для работающих родителей поддержали в Совфеде

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Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми. Госдума рассматривает документ во втором чтении, сообщило РИА «Новости».

Идею предложили в правительстве России. Документ представляет собой часть так называемого бюджетного пакета.

Проект закона наделяет правом на выплаты тех родителей, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны. Деньги полагаются, если размер дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 20 июня.

Профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин 1 июля сообщил о двойных пенсиях россиянам. По словам эксперта, претендовать на это могут родители военных, погибших во время службы.

Совет Федерации РФ Выплаты в России Деньги
09 июля 2024, 03:27
Путин повысил оклады госслужащим и дипломатам
РИА «Новости»
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Должностные оклады за чин или ранг российским государственным служащим, в том числе дипломатам, повысили. Подписанное президентом Владимиром Путиным приложение опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла и у действительного государственного советника юстиции первого класса по сравнению с прошлой редакцией указа выросла на 2933 рубля и составила 33 100 рублей в месяц.

Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей - он увеличился на 870 рублей.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил , что в стране в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат.

Россия Зарплаты
09 июля 2024, 00:35
Россиянам посоветовали забрать остатки маткапитала
Unsplash
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Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, более 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, сохранили суммы в размере менее 10 тысяч рублей.

«Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери», - подчеркнул он.

Котяков подчеркнул, что в ближайшее время неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься. При этом Социальный фонд будет направлять уведомления о возможности получить неиспользованные сбережения.

Ранее президент Владимир Путин предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу.

Дети Россия Владимир Путин Маткапитал в РФ
08 июля 2024, 18:37
Выдачи ипотечных кредитов достигли пиковых значений с начала 2024 года
РИА «Новости»
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Россияне в июне 2024 года взяли 176,6 тысячи жилищных кредитов на суму 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG.

По данным издания, ипотечное кредитование в первом месяце лета выросло на 44%. Это максимальный показатель с начала года. Он пришелся на окончание действия массовых льготных государственных программ со ставками 8% и 6%.

«Выдачи достигли пиковых значений с начала этого года», - отметили авторы статьи.

В понедельник, 8 июля, президент Владимир Путин предложил Госдуме и правительству рассмотреть вопрос о выплатах многодетным семьям по ипотеке.

Россия Кредиты Ипотека
08 июля 2024, 16:06
Правительство выделило сотни миллионов рублей на производство гражданской продукции
РИА «Новости»
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Правительство России втрое увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Субсидии увеличили с 200 миллионов до 600 миллионов рублей.

«Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК», - подчеркнули в правительстве.

Уточняется, что речь идет о производстве судов, самолетов, вертолетов, машин и оборудования, а том числе для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Президент Владимир Путин ранее заявил, что военные расходы должны соответствовать уровню развития экономики и потребностям сегодняшнего дня.

Рубль Правительство РФ

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