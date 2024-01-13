Продукты питания в России выросли в цене почти на 9% за год

Рост цен за прошедшие 12 месяцев оказался меньше, чем за прошлый год: тогда стоимость товаров повысилась на 10,57%, преимущественно из-за санкций и сопутствующих логистических проблем.

Сильнее остальных в цене поднялись куриные яйца: их стоимость по сравнению с прошлым декабрем выросла на 61%, а за последний месяц они стали дороже на 18,1%. Другим продуктом, который вырос в цене, оказалось куриное мясо. Ситуацию удалось стабилизировать в декабре, когда оно стало дешевле на 2%. Ранее экономисты пообещали россиянам скорое возвращение курятины в магазины.

За последний месяц значительно поднялась цена на плодоовощную продукцию: в частности, огурцы стали дороже на 40%. Апельсины, наоборот, оказались дешевле на 7,2%. В число подешевевших за декабрь продуктов также вошли сахар-песок, пшено, гречневая крупа и икра лососевых рыб.

Накануне Росстат сообщил, что инфляция в России замедлилась до 7,42% по итогам 2023 года.