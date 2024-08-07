07 августа 2024, 16:20

Продажи новостроек в Москве и Подмосковье резко рухнули

Медиасток.рф
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Количество продаж новостроек в Москве и области существенно сократилось на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Об этом сообщил РБК.

В июле, уже после отмены льготной ипотеки, в московском регионе зафиксировали 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами. Этот показатель сократился на 40% по сравнению с июнем и на 18% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Новостройки в старых границах города стали покупать реже: за месяц продажи рухнули на 31%, а за год - на 19%. В Новой Москве первичку приобретали на 41% реже, чем в прошлом месяце. Больше всего снижение спроса заметно в Подмосковье, где продажи обвалились на 50% за месяц и на 30% - за год.

Несмотря на падение продаж, цены на новостройки подросли. По информации издания, стоимость квадратного метра за месяц подскочила на 8%, а за год - на 15%.

Ранее гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков объяснил, что жители России по возможности покупали жилье в начале лета , до отмены льготной ипотеки. По его словам, «июльский провал» по количеству заявок на программу является закономерным.

Строительство Ипотека Льготная ипотека Москва
07 августа 2024, 16:47
Стало известно о возможной смене руководства Первой грузовой компании
Unsplash
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В Первой грузовой компании сменится топ-менеджмент, а в скором времени она может перейти под контроль ВТБ. Об этом сообщил РБК.

Источники издания сообщили, что предприятие возглавит Олег Романов, ранее работавший в Федеральной грузовой компании, а председателем совета директоров станет бывший вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

Кроме того, собеседники назвали ВТБ потенциальным новым владельцем компании, поскольку банк в прошлом году выделил часть средств нынешнему ее хозяину для покупки у Владимира Лисина.

Пресс-службы ПГК и банка отказались комментировать ситуацию.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров назвал две главные железнодорожные магистрали, ставшие артериями и хребтом российской экономики.

РЖД Банки Поезда
06 августа 2024, 12:45
Сбербанк увеличил ставки по краткосрочным вкладам
pxhere.com
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Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев, теперь максимальная доходность в 17% доступна для сберегательных продуктов сроком на восемь-девять месяцев.Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ставки повысили по трем сберегательным продуктам банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй» на сроках до семи месяцев включительно.

Максимальная ставка по «Сбервкладу» на срок один-два месяца теперь составляет 11,1%, а на три-семь месяцев - 16,25%. Для вкладов на восемь-девять месяцев ставка достигает 16,75%.

Премиальные клиенты могут получить ставку 11,5% на один-два месяца, 16,5% на три-семь месяцев и 17% на срок восемь-девять месяцев.

Что касается вклада «Лучший %», то при открытии счета на восемь-девять месяцев клиенты могут рассчитывать на ставку до 18%.

Ранее «Сбер» повысил ставку по рыночной ипотеке. С 6 августа ставка составляет минимум 20%.

Сбербанк Налог на проценты по вкладам в России
06 августа 2024, 11:14
Минпромторг и Минфин попросили назвать получателей средств утильсбора на авто
Unsplash
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Ассоциация «Российские автодилеры» обратилась к Минпромторгу и Минфину с требованием объяснить, кому и в каком порядке будут направлять средства компенсации утильсбора. Об этом сообщил РБК.

Ведомства подтвердили изданию, что получили письмо от ассоциации и рассмотрят его.

Минпромторг считает, что правительство с помощью утилизационного сбора сможет реализовать комплекс мер господдержки, а индексация не окажет влияния на цены на отечественные авто, отметили в РБК. Ассоциация попросила власти пояснить условия, порядок и размеры получения этой компенсации для производителей, которые только планируют начать выпуск автомобильной техники в России.

«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», - указал представитель РоАД.

Пошаговую ежегодную индексацию утильсбора на машины, автобусы и спецтехнику установят с октября 2024 года до 2030 года. Сбор могут проиндексировать в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год.

Ранее главред журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что россияне будут пытаться купить машины до увеличения утильсбора. По его мнению, в то же время продажи машин в кредит просядут из-за роста ключевой ставки.

Минфин РФ Россия Минпромторг РФ Машины Экономика
06 августа 2024, 03:35
Сбербанк с 6 августа повысит ставки на ипотеку
РИА «Новости»
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Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке. Минимальная ставка составит 20%, об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

«С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на „Домклик“ в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», - написали представители финансового учреждения.

Минимальный размер на вторичном рынке составит 20% с учетом дополнительных услуг: страхования, витрины «Домклик», сервиса «Юридические проверки» и прочие. Первоначальный взнос при этом должен быть более 20% стоимости квартиры. На первичном рынке размер процентной ставки составит 20,3% при первоначальном взносе от 20%.

По принятым до 6 августа заявкам будут действовать прежние условия, сообщили в Сбере.

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