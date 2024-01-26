Процедуру самозапрета на кредиты для россиян могут упростить

Согласно документу, россиянам хотят разрешить подавать заявление о добровольном отказе от кредитов не только через «Госуслуги» и МФЦ, но и напрямую в банках и МФО. По информации издания, закон вступит в силу в январе 2026 года.

В качестве дополнительного документа для проверки вместо СЕИЛС, который был в первой версии законопроекта, предложили ввести ИНН. Его посчитали наиболее удобным идентификатором, который не меняется всю жизнь. Документ находится в работе, некоторые пункты еще обсуждают законодатели.

По данным опроса, который прошел в августе 2023 года, около половины россиян хотели бы установить самозапрет на кредиты. Еще почти четверть ответили, что хотели бы запретить брать кредиты своим пожилым родственникам.