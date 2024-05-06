06 мая 2024, 10:57

Проблемы расчетов России с банками других стран назвали тромбозом

РИА «Новости»
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Банки из Китая и Турции не рискуют проводить расчеты с российскими подсанкционными кредитно-финансовыми организациями из опасения вторичных ограничений Запада. На этом фоне объем российского экспорта и импорта оказался без кровеносной системы. Такое мнение высказал в интервью Forbes Talk экономист Михаил Задорнов.

«Тромбы образовались во всех основных сосудах», - пояснил он.

Эксперт добавил, что сейчас российские банки вставляют «искусственные стенты», ищут обходные пути - «кровопроводящие системы». Решение вопроса расчетов является самым важным для бизнеса, подчеркнул Задорнов.

Он пояснил, что платежи проводят относительно небольшие банки, но эти организации не могут заменить крупные финансовые институты. Однако с учетом рыночного интереса даже в условиях санкционного давления платежи идут, подытожил экономист.

В апреле Минфин США пригрозит Китаю санкциями за активные торговые отношения с Россией.

Банки Санкции Россия Китай
06 мая 2024, 09:26
Деньгами от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon поддержат местный бизнес
РИА «Новости»
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Добровольные взносы нидерландской компания Yandex N.V. и международной Baring Vostok при продаже долей в Yandex и Ozon могут потратить на поддержку российских производителей электроники. РБК заявил, что члены правительства обсудили разные варианты использования полученного «налога на выход».

Добровольные взносы нидерландской компания Yandex N.V. и международной Baring Vostok при продаже долей в Yandex и Ozon могут потратить на поддержку российских производителей электроники.

РБК заявил, что члены правительства обсудили разные варианты использования полученного «налога на выход».

Источники издания заявили, что часть переданных в бюджет средств от сделок по продаже долей иностранцев в Yandex и Ozon потратят на поддержку производителей электроники. Один из собеседников РБК уточнил, что средства направят на финансирование льготных кредитов разработчикам компьютеров, базовых станций, смартфонов и другой техники.

Разницу между рыночной и льготной ставками на уровне 1-5% с 2022 года банкам компенсировало государство. В конце 2023 года кредитные организации перестали одобрять эти ссуды, так как после повышения ключевой ставки ушли в минус. По словам источника, деньгами от продажи Yandex могут покрыть «тело» кредитов. Он добавил, что решение еще не приняли, на эти средства появились и другие претенденты. Минпромторг отказался комментировать его информацию.

О продаже Yandex стало известно в начале 2024 года.

Акции Yandex N.V.

планировали передать консорциуму инвесторов, которые уже владели 3,7% ценных бумаг.

Льготы Кредиты Бизнес Правительство РФ Импортозамещение
05 мая 2024, 20:05
Рост цен на квартиры в новостройках связали с запуском льготной ипотеки
Global Look Press
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В российских крупных городах квартиры в новостройках стали стоить в два раза больше. Недвижимость подорожала после старта программы льготной ипотеки в апреле 2020 года, сообщили «Известия».

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, благодаря льготной ипотеке сохранялся рыночный спрос и увеличивались объемы строительства жилья в стране. При этом значительный разрыв в ставках на новые дома и вторичку создал дисбаланс цен на рынке недвижимости.

Аналитики компании «Этажи» подсчитали, что в 10 из 16 российских мегаполисов в среднем стоимость на новые квартиры с апреля 2020 года возросла больше чем в два раза. Больше всего подорожание новостроек ощутили жители Омска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Самары, Перми, Уфы, Челябинска, Волгограда и Казани.

В Москве и Петербурге за два года цены на жилье в новых домах подскочили на 70% и 90%. В России сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройке выросла с 67 778 рублей до 128 200 рублей.

Ранее эксперт «Этажей» Алексей Ткаченко в беседе с 360.ru рассказал, стоит ли ждать доступную ипотеку в РФ. По его словам, до 2029 года ключевая ставка может упасть до уровня 2020-го.

Строительство Россия Недвижимость
04 мая 2024, 04:51
Россиянам назвали главный признак финансовой пирамиды
РИА «Новости»
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Отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании — возможно, однако вернуть деньги без судебных разбирательств не получится. Об этом заявила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, один из самых важных принципов финансов - это принцип двойной записи.

«Любая инвестиция - это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?» - сказала эксперт.

В добросовестных компаниях обязательства на себя берут депозитарии. Это жестко регулируемая правительством структура, которая имеет лицензию от банка. Если депозит банковский, то депозитарием становится сам регулятор.

В финансовых пирамидах обратная ситуация. Там депозитариями являются либо люди, которые скрываются за привлекательными вывесками, либо компании с непонятными бенефициарами.

Ранее стало известно, что организаторшу финансовой пирамиды в Башкирии признали виновной в мошенничестве. Она оформила кредитный потребительский кооператив и брала вклады с участников, обещая выплаты. Однако денег никто не получал. Жертвами обвиняемой стали 10 человек.

Отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании - возможно, однако вернуть деньги без судебных разбирательств не получится. Об этом заявила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова в беседе с агентством «Прайм».

Инвестиции Банки Мошенничество Деньги
03 мая 2024, 09:43
Росстат решил считать доходы россиян по-новому
Freepik
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В России усовершенствуют методику оценки доходов и расходов населения. Росстат разместил на сайте госзакупок контракт на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию статистического и методического инструментария для выборочных наблюдений за домохозяйствами, сообщил РБК.

Научную работу предстоит провести в два этапа - до конца сентября и до середины ноября 2024 года. Исследователям поручат пересмотреть методику оценки доходов и расходов россиян в условиях неполноты основы выборки и ограниченных возможностей сбора первичных данных. Стоимость работы оценили в шесть миллионов рублей.

Росстат заявил, что подрядчик продумает внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах - из внешних источников информации и по итогам опросов. Исследователям поручили повысить точность оценки благосостояния хозяйств с относительно высокими доходами и репрезентативность выборки по многодетным семьям.

Доходы россиян в 2024 году повысятся, заявил экономист Андрей Лобода. По его словам, это связано с дефицитом квалифицированных кадров в некоторых отраслях.

Ura.ru напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году увеличить благосостояние жителей страны.

Зарплаты Росстат Деньги Инфляция

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