«Присвоение российских активов опасно для американской экономики. Другие страны могут начать избавляться от американского долга», - сказал он.

Специалист объяснил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными. Это позволяло американскому правительству выпускать новые долговые бумаги и покрывать дефицит бюджета. Евгений Шатов предупредил, что после изъятия зарубежных российских активов Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие страны решат оценить риски, связанные с долларом, и начать выводить свои деньги.

Британский юрист Фрэнсис Бонд заявил, что конфискация активов незаконна. Он уверен, что если ее инициируют, то процесс затянется на десятилетия.