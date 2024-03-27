Приложение бесконтактной оплаты картой «Мир» пропало из Google Play

Приложение пропало из категории «Финансы» и перестало отображаться при поиске вручную. На сайте платежной системы «Мир» указали лишь два способа скачать Mir Pay вместо прежних трех - через российский каталог RuStore и в сервисе AppGallery от Huawei.

Mir Pay запустили для бесконтактной оплаты при помощи смартфона и в интернете. Оно поддерживалось гаджетами с технологией NFC, операционной системой Android 7.0 и выше.

Американская корпорация Google в 2022 году остановила пилотный проект по запуску Google Pay для карт «Мир», а через год начала блокировать корпоративные сервисы Workspace попавших под санкции российских компаний.

«Известия» сообщили, что с 3 апреля Samsung Pay запретит добавлять карты «Мир».