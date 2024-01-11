Президент предупредил о последствиях резкого повышения пошлины на рыбу

«Резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена на внутреннем рынке может подскочить», - сказал он.

На это один из участников встречи заверил, что отечественные производители способны накормить рыбой всю страну и ближнее зарубежье. Однако для этого придется снизить стоимость логистики с Дальнего Востока в Центральную Россию. По его словам, до сих пор поставки из этого региона обходились втрое дороже, чем из Европы.

Владимир Путин заявил, что это потребует расходов бюджета на субсидирование перевозок. Он пообещал рассмотреть вопрос повышения ввозной пошлины и заявил, что поручит Минсельхозу и Минэкономики все просчитать. Поставки на прилавки рыбы собственных производителей крайне важны, подчеркнул он.

Развитие Дальнего Востока стало заметным, заявил ранее глава государства. Он объяснил, что в этом помогли программы и бизнес-сообщество.