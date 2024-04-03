«Предпосылки есть». Мишустин оценил шансы экономики России войти в топ-4

В 2023 году, по словам Михаила Мишустина, правительству пришлось работать в очень сложных условиях. Внешнее давление на Россию расширилось. Премьер-министр заявил, что вопреки этому страна успешно прошла период первоначальной адаптации, «По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу - войти в топ-4, и предпосылки к этому есть», - сказал он.

Михаил Мишустин объявил, что в начале 2024 года сохранился высокий темп прироста ВВП. Он напомнил, что в Европе из-за антироссийских санкций по итогам 2023 года этот показатель составил около нуля, а в Германии произошла рецессия. На этом фоне ВВП России увеличился на 3,6%.

Министр финансов Антон Силуанов прогнозировал ВВП на уровне 3,5%. Он одобрил стратегию правительства.