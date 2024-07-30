Предоставление кредитных каникул МСП и самозанятым обсудят в Госдуме

Авторы инициативы отметили, что принятие документа снизит случаи банкротств среди россиян, а также обеспечит финансовую устойчивость кредиторов. Вопрос максимального размера кредита, по погашению которого владельцы небольшого бизнеса или самозанятые получат отсрочку, отдали на откуп правительству.

При этом авторы документа предложили в качестве лимита установить суммы для малых предприятий на уровне 400 миллионов рублей, для средних - один миллиард рублей, а для самозанятых - 10 миллионов рублей.

Правом на кредитные каникулы заемщики воспользуются один раз в пять лет по каждому договору. Для этого достаточно написать на имя кредитора заявления без предоставления дополнительных требований. На весь период заемщик освободится от пеней и штрафов, но при этом начисленные проценты на сумму займа сохранятся, а взявший кредит станет их гасить.

Сейчас право на кредитные каникулы имеют россияне, если их доходы за последние два месяца снизились более чем на 30% от полученных за последний год, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций. Максимальный срок приостановки погашения платежей составляет полгода.

В середине апреля все работающие в Оренбургской области банки предоставили местным предпринимателям кредитные каникулы на полгода после масштабного наводнения. Вице-губернатор региона Игнат Петухов пояснил, что стихийное бедствие привело к большим потерям бизнеса, поэтому они попросили об отсрочках погашения займов.