30 июля 2024, 18:22

Предоставление кредитных каникул МСП и самозанятым обсудят в Госдуме

РИА «Новости»
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Обеспечить малых и средних предпринимателей, а также самозанятых россиян кредитными каникулами на срок до шести месяцев предложили сенаторы и депутаты. Такой законопроект появился в базе данных Госдумы.

Авторы инициативы отметили, что принятие документа снизит случаи банкротств среди россиян, а также обеспечит финансовую устойчивость кредиторов. Вопрос максимального размера кредита, по погашению которого владельцы небольшого бизнеса или самозанятые получат отсрочку, отдали на откуп правительству.

При этом авторы документа предложили в качестве лимита установить суммы для малых предприятий на уровне 400 миллионов рублей, для средних - один миллиард рублей, а для самозанятых - 10 миллионов рублей.

Правом на кредитные каникулы заемщики воспользуются один раз в пять лет по каждому договору. Для этого достаточно написать на имя кредитора заявления без предоставления дополнительных требований. На весь период заемщик освободится от пеней и штрафов, но при этом начисленные проценты на сумму займа сохранятся, а взявший кредит станет их гасить.

Сейчас право на кредитные каникулы имеют россияне, если их доходы за последние два месяца снизились более чем на 30% от полученных за последний год, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций. Максимальный срок приостановки погашения платежей составляет полгода.

В середине апреля все работающие в Оренбургской области банки предоставили местным предпринимателям кредитные каникулы на полгода после масштабного наводнения. Вице-губернатор региона Игнат Петухов пояснил, что стихийное бедствие привело к большим потерям бизнеса, поэтому они попросили об отсрочках погашения займов.

Законы Госдума РФ Депутаты Кредиты Бизнес Самозанятые
30 июля 2024, 16:48
Госдума разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты криптовалютой
РИА «Новости»
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Госдума разрешила с 1 сентября проводить биржевые торги и внешнеторговые расчеты с помощью криптовалюты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Осуществлять подобное будут в рамках экспериментальных правовых режимов. Программу утверждает Центробанк, при необходимости согласовывая с ФСБ, Министерством финансов и Росфинмониторингом.

Кроме того, Банку России предложили создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил , что траты электроэнергии на майнинг криптовалют могут привести к ее дефициту во многих регионах.

Экономист Сергей Зайнуллин назвал криптовалюту крайне рискованным способом инвестиций.

Госдума РФ Криптовалюты
30 июля 2024, 16:28
Госдума легализовала майнинг криптовалют
РИА «Новости»
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Госдума во вторник во втором и третьем чтении приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют в России. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента.

В документе закрепили условия и порядок ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которых включили в реестр Минцифры.

Не являющиеся ИП россияне смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, но только если не превысят лимиты энергопотребления, установленные правительством страны.

Кроме того, ИП и юрлица после включения в реестр таких операторов будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне, в частности, обсудить вопросы налогообложения.

Криптовалюты Правительство РФ
30 июля 2024, 15:27
Названы условия снижения ставок по ипотеке в России
РИА «Новости»
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Взлетевшие ставки по ипотеке в российских банках пойдут вниз по мере замедления всплеска инфляции. С таким заявлением в Совете Федерации выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Полное видео ее выступления доступно на странице верхней палаты российского парламента во «ВКонтакте».

Глава регулятора напомнила, что в период низкой инфляции российские банки выдавали кредиты на покупку жилья по ставке 8−9% годовых. При этом они не пользовались никакой поддержкой со стороны государства.

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики», - заявила Набиуллина.

На минувшей неделе совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 16 до 18% , объяснив это высокими уровнями инфляции.

Глава регулятора не исключила, что это повышение станет не последним, если ситуация не изменится. Набиуллина добавила, что в новом прогнозе Центробанка высокий уровень ключевой ставки сохранится на ближайшие три года.

Банки Кредиты Ипотека Центробанк Инфляция
30 июля 2024, 15:24
Юрист предупредил Дурова о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода
Global Look Press
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Основателя Telegram Павла Дурова может ждать волна исков от женщин, если он раскроет собственный ДНК-код. Об этом рассказал РИА «Новости» юрист Александр Хаминский.

«Среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», - отметил он.

Он призвал Дурова сохранить анонимность, если предприниматель не хочет до конца жизни отстаивать состояние в суде.

Ранее основатель Telegram сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах мира. Он признался, что сдавал сперму, чтобы анонимно помогать парам обзавестись потомством.

Подруга Дурова Ирина Болгар рассказала , как родила от него троих детей без официальной регистрации брака.

Суд Дети Павел Дуров

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