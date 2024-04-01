01 апреля 2024, 17:08

Правительству поручили повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил правительству доложить до 15 марта 2025 года о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначили председателя правительства Михаила Мишустина. К 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза - до 35 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда представляет собой сумму денег, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях. МРОТ устанавливают без учета НДФЛ. То есть сотрудник получает на руки на 13% меньше изначальной суммы.

Путин ранее анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году. С января индексация достигла 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.

Рубль Владимир Путин Деньги
01 апреля 2024, 06:50
Просроченные продукты в России заблокируют прямо на кассе
Freepik
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В России началось поэтапное внедрение разрешительного режима продажи маркированных товаров на кассе. Оплату просроченных или контрафактных товаров начнут блокировать, сообщили «Известия».

Новый механизм заработал 1 апреля в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов. Когда продавец отсканирует маркировку, программное обеспечение кассы сделает запрос в систему «Честный знак» для получения информации о товаре.

«Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», - объяснил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Он сообщил, что в будущем этот механизм начнут применять при продаже 13 групп товаров. На кассах смогут блокировать просроченную или нелегальную молочную продукцию, обувь, воду, антисептики, фотоаппараты, биологически активные добавки, шины, духи, одежду, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

В 2023 году объем контрафактной техники на российских маркетплейсах увеличился вдвое. Доля нелегально ввезенных смарт-часов возросла до 63%.

Торговля Магазины Экономика Продукты
01 апреля 2024, 03:43
В России снизили порог беспошлинного ввоза посылок с 1 апреля
Freepik
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Россиянам, покупающим в зарубежных онлайн-магазинах товары, порог беспошлинного ввоза посылок в страну с 1 апреля снизили с 1000 до 200 евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

До этого в Евразийском экономическом союзе действовал повышенный порог беспошлинного ввоза для физических лиц, составляющий 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком, отправленных почтой или ввозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного или в пешем порядке.

«Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее четырех евро за килограмм», - уточнило агентство.

Решение об увеличении порога до 1000 евро ЕЭК принял в 2020 году, чтобы противодействовать санкционному давлению.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в России с 1 апреля, уточнив, что ожидается подорожание строительных материалов и импортной техники.

Евро Европа Россия Пошлины
01 апреля 2024, 02:14
ФНС назвала число россиян со счетами за рубежом
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба подсчитала количество налоговых резидентов России, которые имеют финансовые счета за рубежом. Такие данные появились в презентации ведомства «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год, сообщил РБК.

В документе указали, что зарубежными счетами владеют 539,1 тысячи российских резидентов. Эту информацию налоговая служба получила в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с другими странами.

Для сравнения, за минувшие два года этот показатель вырос на 70%. Таким образом, на одного налогового резидента России с зарубежными счетами приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей.

По мнению партнера Б1 Марии Фроловой, россияне стали больше использовать альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов во время путешествий.

Ранее ФНС назвала регионы, которые обеспечили наибольшие вливания от так называемого налога на богатых. Лидирующие позиции по сбору средств заняли Москва и Санкт-Петербург.

Евро Европа Россия Пошлины
31 марта 2024, 02:38
Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
РИА «Новости»
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С 1 апреля у большинства категорий пенсионеров значительно вырастут пенсионные выплаты. Кто станет исключением, рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», - уточнил эксперт.

По его словам, для пенсионеров военной сферы и госсектора повышение выплат происходит параллельно с индексацией заработных плат в этих сферах. Военным и силовикам повышали зарплаты в октябре прошлого года, а индексация зарплат госслужащих в прошлом году не проводилась.

Отдельная категория - работающие пенсионеры. С 1 февраля 2016 года согласно закону президента России Владимира Путина индексация их пенсий приостановлена.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как увеличить пенсию на 45%.

Пенсия Пенсионеры Военные Россия Зарплаты

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