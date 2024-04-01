Правительству поручили повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Ответственным за выполнение поручения назначили председателя правительства Михаила Мишустина. К 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза - до 35 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда представляет собой сумму денег, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях. МРОТ устанавливают без учета НДФЛ. То есть сотрудник получает на руки на 13% меньше изначальной суммы.

Путин ранее анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году. С января индексация достигла 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.