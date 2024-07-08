Правительство выделило сотни миллионов рублей на производство гражданской продукции
Правительство России втрое увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции. Об этом сообщили на сайте кабмина.
Субсидии увеличили с 200 миллионов до 600 миллионов рублей.
«Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК», - подчеркнули в правительстве.
Уточняется, что речь идет о производстве судов, самолетов, вертолетов, машин и оборудования, а том числе для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).
Президент Владимир Путин ранее заявил, что военные расходы должны соответствовать уровню развития экономики и потребностям сегодняшнего дня.