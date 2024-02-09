Правительство одобрило поправки о налоговом вычете по НДФЛ для долгосрочных сбережений

«Одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тысяч рублей в год) для долгосрочных сбережений», - указано в сообщении.

Есть и другие положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения. В том числе негосударственные пенсионные фонды должны будут предоставлять данные о заключении договоров долгосрочных сбережений для контроля за предоставлением вычетов.

В начале мая Минфин объявил, что решил сохранить ставку на доходы физических лиц на уровне 13% для работающих на удаленке из-за границы россиян. Но если годовой доход превысит пять миллионов рублей - ставка незначительно вырастет до 15%.

Ранее вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР. По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном - на 60%.