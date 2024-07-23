23 июля 2024, 17:19

Правительство анонсировало новую меру поддержки участникам СЭЗ в новых регионах

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому участникам свободной экономической зоны на территории новых регионов выделят миллиард рублей на субсидирование кредитов. Об этом сообщили в аппарате правительства.

Благодаря этому решению в скором времени запустят льготное кредитование участников СЭЗ. Предполагается, что в рамках этой программы они смогут получать займы в банках по ставке до 5% годовых включительно.

На сегодня в свободной экономической зоне участвуют 170 компаний. По замыслу, она даст не менее 66 тысяч рабочих мест, а общий объем заявленных инвестиций составляет 74 миллиарда рублей.

Свободную экономическую зону в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях создали летом 2023 года. Минстрой стал уполномоченным органом ее управления, а публично-правовая компания «Фонд развития территорий» непосредственно управляет работой. Участники СЭЗ пользуются льготами по налогам на прибыль и имущество, а также платят пониженные страховые взносы.

Работа идет в рамках программы социально-экономического развития новых регионов.

Рубль Кредиты
23 июля 2024, 13:46
Путин встретился с председателем Счетной палаты
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заслушал доклад председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи Ковальчук рассказал главе государства о возврате средств в федеральный бюджет страны. По его словам, Счетная палата по итогам 2023 года вернула государству более 26 миллиардов рублей.

Ковальчук также отчитался об исполнении прошлогоднего бюджета и стратегии развития контрольного ведомства на ближайшие три года.

«Все мероприятия, которые были запланированы в рамках ваших поручений и постановлений палат Федерального Собрания, были выполнены полностью», - подчеркнул он в разговоре с президентом.

Ранее зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила, что одной из важнейших задач ведомства является показ реальной социально-экономической ситуации в России. По ее словам, аудиты проводятся для проверки законности и безошибочности принятых решений. Изотова добавила, что представители ведомства докладывают президенту и парламенту о всех итогах работы.

Кремль Бюджет России Владимир Путин Экономика
23 июля 2024, 08:55
Долги Мавроди превысили 1,6 миллиарда рублей
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Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после своей смерти оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч являются долгом за госпошлины, более 252 миллионов представляют собой взыскания имущественного характера в пользу юридических и физических лиц.

После смерти основателя «МММ» в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении Мавроди.

Россиянам ранее рассказали, как отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании. В последних должны быть депозитарии - контролируемые правительством структуры с лицензией от банка.

Долги Рубль
22 июля 2024, 19:41
Курсы доллара и евро в России рассчитают по-новому
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После того, как против Московской биржи ввели санкции, расчет курсов доллара и евро будут производить по-новому. С методикой Центробанка ознакомились журналисты «Ведомостей».

В регуляторе отметили, что курсы американской и европейской валют установят, основываясь на данных о внебиржевых сделках банков, заключенных в течение дня до 15:30 по московскому времени. Специалисты Центробанка не станут включать в расчеты весь массив информации от кредитных организаций, отсекая крайние значения курса.

Банк России отказался от публикации курсы валют из-за западных санкций в середине июля. Регулятор перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро.

Евро Доллары США Россия Курс валют Центробанк
22 июля 2024, 16:29
Комитет ГД по труду поддержал прибавку к пенсии для инвалидов I группы
РИА «Новости»
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Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал поправку о доплате пенсионерам и инвалидам I группы в размере 1,2 тысячи рублей к пенсии. Об этом сообщил ТАСС.

Выплата будет повышаться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключением станут инвалиды с детства, к их пенсии ежемесячно добавляют выплату в связи с осуществлением ухода за ними опекуном или родителями.

Сейчас компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей получают люди, ухаживающие за престарелыми людьми или инвалидами I группы. Теперь пенсионеры и маломобильные люди будут получать прибавку к пенсии в таком же размере, объяснил депутат Ярослав Нилов.

Комитет ГД по труду также рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала.

Пенсия Инвалиды

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