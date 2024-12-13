Правила расчета зарплаты изменятся в декабре

Если выдача аванса или основной части зарплаты выпадает на выходной, то деньги должны выплатить строго в будний день, предшествующий этой дате. В этом году выходной придется на 29 декабря, поэтому аванс придет россиянам не позднее 28-го числа.

Если сотрудник должен получить зарплату с 1 по 8 января, то окончательный расчет производится до 28 декабря. То есть аванс работники получают в обычное время, а зарплату раньше - до начала новогодних каникул.

«Однако работодатель имеет право перечислить всю сумму оклада заранее, если у него возникло такое желание. И некоторые компании так и поступают, выдавая зарплату за декабрь перед праздниками, так как в праздничный месяц всех нас ожидает много трат», - объяснила Санина.

Зарплаты курьеров в Москве могут взлететь до 300 тысяч рублей в месяц на новогодних праздниках. В столице ощущается острая нехватка кадров, и работодатели готовы платить курьерам крупные суммы.