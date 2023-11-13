Правила онлайн-продаж вкладов и кредитов предложили установить в России

«Чтобы повысить качество обслуживания при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», - указал ЦБ.

В Банке России проанализировали онлайн-продажи в банках и микрофинансовых организациях и опросили потребителей, чтобы узнать, удовлетворяет ли их процесс оформления кредитов и вкладов. Также специалисты ЦБ изучили иностранный опыт регулирования дистанционных продаж.

По данным исследования регулятора, на российском рынке есть системные проблемы, ограничивающие права пользующихся банковскими продуктами. Отмечается, что зачастую при росте доступности финансовых услуг для разных категорий клиентов возникают новые виды нарушений и неприемлемые практики.

Центробанк призвал полностью и в очевидной форме предоставлять потребителям информацию не только об основном финансовом продукте, но и о допуслугах, а также предупреждать клиентов о рисках. ЦБ представил рекомендации в докладе для общественных консультаций.

Ранее Банк России ввел новые правила, по которым кредитные организации начали передавать регулятору сведения о фигурантах мошеннических переводов. Например, сомнительным действием считается оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.