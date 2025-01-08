Появилась памятка для расчета пенсии с учетом новых экономических условий

По его словам, одним из главных факторов станет уровень дохода. Для получения одного пенсионного балла россиянин должен зарабатывать минимум 275,9 тысячи рублей в год, что соответствует ежемесячному заработку в 22 991 рублей 67 копеек.

Чем больше пенсионных баллов получится накопить, тем выше будут выплаты. Тем, кто собирается на страховую пенсию в 2025 году, потребуется минимум 30 баллов за весь период трудовой деятельности.

«С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», - заявил Чаплин.

Фиксированную выплату увеличили на 600 рублей, сообщило Ura.ru.

По данным телеканала «Звезда», средний размер страховой пенсии по старости превысит 24 тысячи рублей в 2025 году.

В ближайшие годы пенсию продолжат индексировать , заявил Чапин. В 2026 году выплаты увеличат на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля.