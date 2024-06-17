17 июня 2024, 12:14

Появилась новая схема телефонного мошенничества с ипотечными кредитами

РИА «Новости»
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Мошенники стали выманивать у россиян данные для авторизации на сайте «Госуслуги» под предлогом помощи в погашении просрочки по ипотеке. О новой схеме обмана предупредила пресс-служба ВТБ.

«Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит», - заявил старший вице-президент кредитно-финансовой организации, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Злоумышленники звонили клиентам от имени сотрудников банка и заявляли, что у тех появилась задолженность по ипотеке. Если оказывалось, что у потенциального пострадавшего нет такого кредита, звонок прерывали, в остальных случаях продолжали разговор.

Мошенники убеждали назвать номер СНИЛС и код из СМС, чтобы якобы помочь решить проблему. На самом деле, заявили в банке, так преступники получали доступ к госуслугам и личному кабинету в приложении банка, чтобы оформить кредит и снять все деньги.

Пострадать от мошенников могли даже известные люди.

«Известия» сообщили, что народный артист России Бедрос Киркоров лишился 3,5 миллиона рублей.

Кредиты Ипотека Деньги
17 июня 2024, 09:08
Татарстанский «Автоградбанк» лишился лицензии
РИА «Новости»
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Из-за нарушений федерального законодательства, неэффективной бизнес-модели и других проблем «Автоградбанк» лишился лицензии. По величине активов он занимал 218-е место в банковской системе России, сообщил Центробанк.

«Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ», - заявила пресс-служба регулятора.

Зарегистрированная в татарстанском городе Набережные Челны кредитная организация, по информации Банка России, не исполняла федеральное законодательство и нормативные акты, допускала нарушения в области финансирования терроризма и отмывания доходов. Регулятор пообещал передать информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

Центробанк заявил, что бизнес-модель «Автоградбанка» долгое время оставалась неэффективной, ее активы сокращались. Большие стимулирующие выплаты топ-менеджменту привели к убыткам.

Банк участвовал в системе страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей. Функции временной администрации возложили на Агентство по страхованию вкладов.

Ранее бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева признали банкротом. Началась реализация его имущества.

Банки Бизнес Деньги Центробанк
15 июня 2024, 15:00
Счетная палата запустила опрос об эффективности налогового режима самозанятых
РИА «Новости»
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Счетная палата с помощью анонимного опроса самозанятых выяснит, насколько эффективен в России налоговый режим для этой категории работников. Об этом написал РБК.

Анкеты уже разослали. Итоги подведут в ноябре. Результаты социологического исследования планируется использовать для улучшения режима налога на профессиональный доход.

Респондентов попросили оценить верность нескольких утверждений и ответить на вопросы. Они касаются размера ставки налога и предельно допустимого годового дохода, количества видов деятельности, по которым применяется налог на профессиональный доход, готовности уплачивать этот налог в увеличенном размере ради роста пенсионных накоплений. Самозанятых также спросили, планируют ли они оформлять ИП или учреждать юрлицо и обращаться за финансовой либо имущественной поддержкой.

В Счетной палате напомнили, что до 31 декабря 2028 года, пока действует эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых, изменения в части роста налоговых ставок или уменьшения предельного размера дохода вносить нельзя.

По данным на 12 апреля 2024 года, в Подмосковье зарегистрировались более 700 тысяч самозанятых.

Пенсия Доходы Опросы Налоги Самозанятые
15 июня 2024, 10:21
Банк России разработал новые требования к НПФ
РИА «Новости»
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Банк России намерен обязать негосударственные пенсионные фонды с 1 января 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

«Допустить их возникновение фонды смогут только в том случае, если это не нарушает права клиентов, и они уведомлены о конфликте интересов», - подчеркнули в Центробанке.

Цель инициативы заключается в защите прав вкладчиков и застрахованных лиц, отметил RT. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов, добавили «Известия».

Ранее ЦБ отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи. Решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро приняли после введения санкций. Центробанк с 14 июня впервые установил официальные курсы валют без биржевых торгов.

Банки Россия Центробанк
14 июня 2024, 21:38
ВТБ повысит минимальную ставку по рыночной ипотеке до 18%
РИА «Новости»
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ВТБ принял решение повысить ставкм по ипотечным программам на 0,5 процентного пункта с 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Причиной изменений стало продолжение роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ), отметили в банке.

В результате, кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках вырастут минимум до 18% годовых.

При этом заемщик должен будет оформить комплексную страховку, подтвердить уровень дохода и свою занятость, выплатить первый взнос в размере от 30% и взять крупный кредит.

Клиентам, которым одобрили заявки на ипотеку до этой даты, не изменят ранее действовавшие ставки до 13 июля 2024 года включительно.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке.

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