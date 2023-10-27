27 октября 2023, 14:52

Повышенная ключевая ставка ЦБ отправила в пике курсы доллара и евро

РИА «Новости»
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Решение Центрального банка России о повышении ключевой ставки на два пункта до 15% привело к резкому падению курсов доллара и евро на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К моменту начала торгов курс доллара составлял 94 рубля, но после оглашения решения регулятора о повышении курса ключевой ставки потерял 1,22 рубля, опустившись на уровень 92,74 рубля.

Потери курса евро также оказались серьезными. Начав с 99,14 рубля, европейская валюта опустилась на 1,75 рубля и закрепилась на показателе 97,83 рубля.

Общее количество сделок в долларах на момент написания материала составило 17 074, евро - 7230.

Совет директоров Центробанка России в пятницу, 27 октября, повысил ключевую ставку с 13% до 15%. В пресс-службе регулятора объяснили такое решение усилением инфляции и невозможностью производств покрыть весь внутренний спрос.

Также Центробанк обновил прогноз по годовой инфляции, подняв его до уровня в 7-7,5%. В ведомстве подчеркнули, что ужесточение кредитно-денежной политики позволит вернуться к планируемому уровню инфляции в 4% к концу следующего года.

Регулятор отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставки примут с учетом данных по инфляции и прогнозу по дальнейшему развитию экономики. Следующее плановое заседание совета директоров Банка России пройдет 15 декабря и станет последним в этом году.

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27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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