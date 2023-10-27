Повышенная ключевая ставка ЦБ отправила в пике курсы доллара и евро
Решение Центрального банка России о повышении ключевой ставки на два пункта до 15% привело к резкому падению курсов доллара и евро на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.
К моменту начала торгов курс доллара составлял 94 рубля, но после оглашения решения регулятора о повышении курса ключевой ставки потерял 1,22 рубля, опустившись на уровень 92,74 рубля.
Потери курса евро также оказались серьезными. Начав с 99,14 рубля, европейская валюта опустилась на 1,75 рубля и закрепилась на показателе 97,83 рубля.
Общее количество сделок в долларах на момент написания материала составило 17 074, евро - 7230.
Совет директоров Центробанка России в пятницу, 27 октября, повысил ключевую ставку с 13% до 15%. В пресс-службе регулятора объяснили такое решение усилением инфляции и невозможностью производств покрыть весь внутренний спрос.
Также Центробанк обновил прогноз по годовой инфляции, подняв его до уровня в 7-7,5%. В ведомстве подчеркнули, что ужесточение кредитно-денежной политики позволит вернуться к планируемому уровню инфляции в 4% к концу следующего года.
Регулятор отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставки примут с учетом данных по инфляции и прогнозу по дальнейшему развитию экономики. Следующее плановое заседание совета директоров Банка России пройдет 15 декабря и станет последним в этом году.