Повышенная ключевая ставка ЦБ отправила в пике курсы доллара и евро

К моменту начала торгов курс доллара составлял 94 рубля, но после оглашения решения регулятора о повышении курса ключевой ставки потерял 1,22 рубля, опустившись на уровень 92,74 рубля.

Потери курса евро также оказались серьезными. Начав с 99,14 рубля, европейская валюта опустилась на 1,75 рубля и закрепилась на показателе 97,83 рубля.

Общее количество сделок в долларах на момент написания материала составило 17 074, евро - 7230.

Совет директоров Центробанка России в пятницу, 27 октября, повысил ключевую ставку с 13% до 15%. В пресс-службе регулятора объяснили такое решение усилением инфляции и невозможностью производств покрыть весь внутренний спрос.

Также Центробанк обновил прогноз по годовой инфляции, подняв его до уровня в 7-7,5%. В ведомстве подчеркнули, что ужесточение кредитно-денежной политики позволит вернуться к планируемому уровню инфляции в 4% к концу следующего года.

Регулятор отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставки примут с учетом данных по инфляции и прогнозу по дальнейшему развитию экономики. Следующее плановое заседание совета директоров Банка России пройдет 15 декабря и станет последним в этом году.