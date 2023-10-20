Потребкредиты поставили на стоп. Почему банки не хотят давать деньги?

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«Банки ужесточили требования к заемщикам, понятно почему, чтобы не столкнуться с массовым невозвратом. Когда-то это привело к глобальному финансовому кризису в Америке. Так что банки поступают правильно», - отметил он.

Политика ужесточения напрямую, по мнению Разуваева, связана с новой финансовой ситуацией и повышением ключевой ставки. Она будет расти и дальше.

Центробанк, чтобы бороться с инфляцией, увеличит ее до 14%. А значит, рост числа отказов в выдаче потребительских кредитов наличными затянется. Тем же, кто планирует серьезные покупки, аналитик посоветовал смотреть в сторону накоплений, а не кредитных продуктов.

«Люди должны понимать, что надо жить по средствам. Хочешь что-нибудь купить - открывай счет. В принципе, в любом продвинутом банке есть инвестиционные накопительные программы. Есть, в конце концов, рынок акций и облигаций», - пояснил экономист.

За два месяца осени банки отказали в потребительских кредитах почти 150% заявителей. В сентябре одобрили чуть больше трети заявок, в октябре - меньше половины. Такую информацию привел портал «Сравни.ру».