Посвященная краткосрочной аренде конференция «Объективно» прошла в Москве

Рынок краткосрочной аренды растет год от года. По данным «Авито Путешествий» , если в 2023 году его объем составлял 284 миллиарда рублей, то в этом ожидается отметка в 337 миллиардов. При этом число доступных предложений с начала года выросло на 18% - до 400 тысяч. Эксперты связывают это с ростом популярности внутреннего туризма.

Программа обсуждений состояла из трех блоков. Один из них посвятили тому, как привлекать туристов на свои объекты недвижимости. По словам участников, уровень запросов у гостей сейчас растет, и арендодатели также стремятся обеспечить все более высокий уровень комфорта.

Краткосрочная аренда недвижимости - один из самых доступных видов бизнеса, им может заниматься каждый, у кого есть жилье под сдачу. Среднегодовая доходность дела достигает 21,9%.

Кроме того, во время конференции Авито объявил о запуске первого большого бесплатного онлайн-курса, посвященного работе в краткосрочной аренде.

«Эта конференция призвана помочь нашим арендодателям, нашим клиентам обсудить вместе с нами самые актуальные на сегодняшний момент темы», - заявила коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.