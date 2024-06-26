26 июня 2024, 12:42

Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в полтора раза за полгода

РИА «Новости»
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В российский бюджет с января по май поступило более 57 миллиардов рублей от НДФЛ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По данным ведомства, показатель вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это может быть связано с ускоренным ростом премий и зарплат, а также дивидендных начислений.

Власти спрогнозировали, что федеральный бюджет получит 176 миллиардов рублей по итогам года. Речь идет о налоге, который взимается с доходов более чем пять миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что в России сохранят нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года. Этот вопрос обсуждали в том числе в Кремле, сообщил RT.

В мае глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов заявил, что депутаты внесут поправки о снижении НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает.

Бюджет России Рубль Налоги НДФЛ
26 июня 2024, 13:23
Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам
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Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам одобрили во втором и третьем чтениях. Выплаты повысят с февраля 2025 года, сообщила «Дума ТВ».

Рассмотрение в первом чтении прошло 25 июня, на следующий день законопроект единогласно приняли в оставшихся двух. В случае, если его одобрит Совфед и подпишет президент, с 1 февраля в России возобновят ежегодную индексацию выплат работающим пенсионерам. На эти цели в 2025 году потребуются 96,5 миллиарда рублей, в 2026 году - 177 миллиардов, в 2027 году - 260 миллиардов.

«Несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несем, все делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения», - заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Пенсии повысят в среднем на 1300 рублей , уточнила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова.

RT сообщил, что возобновить индексацию поручил президент России Владимир Путин.

Бюджет России Пенсионеры Законы Госдума РФ Деньги
26 июня 2024, 06:52
Индия впервые поставила России крупную партию необработанного алюминия
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Весной Индия впервые поставила России алюминий, хотя она сама является крупным поставщиком этого металла. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в разговоре с РИА «Новости» объяснил это сложностями его покупки на внутреннем рынке.

По данным таможни, в апреле Индия переправила 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия стоимостью 16,5 миллиона долларов. Сама Россия по итогам прошлого года экспортировала этот металл на 6,5 миллиарда долларов и стала второй в мире по объемам поставок.

Хазанов заявил, что потребители необработанного алюминия в России имели небольшой выбор поставщиков - единственный производитель первичного алюминия «Русал» и небольшой круг выпускающих вторичный алюминий компаний. По этой причине, объяснил он, некоторым представителям бизнеса удобней закупать сырье в других странах.

«Приобретение алюминия за границей - главным образом в странах Азии - позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо», - сказал он.

Индия в марте вдвое нарастила закупки российских алмазов. Объем импорта увеличился до 728 тысяч карат.

Индия Торговля Россия Бизнес
25 июня 2024, 14:26
Работающие пенсионеры получат надбавку. Голикова раскрыла сумму индексации
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Законопроект об индексации выплат неработающим пенсионерам приняли в первом чтении. Их повысят минимум на 1300 рублей, заявила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова. Ее процитировал «Интерфакс».

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», - сказала она.

Повысить пенсии работающим пенсионерам предложил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2024, сообщили «Известия». Нововведение коснется 7,87 миллиона россиян. В Госдуму 20 июня внесли законопроект о ежегодной индексации, начиная с 1 февраля 2025 года. Депутаты приняли его в первом чтении.

Бюджет России Пенсионеры Выплаты в России Деньги
25 июня 2024, 14:08
Госдума приняла в первом чтении «закон Путина» о пенсиях
РИА «Новости»
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Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам прошел первое чтение. Трансляцию голосования провела пресс-служба Госдумы.

Инициативу единогласно подержали 411 парламентариев. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, депутаты могут рассмотреть законопроект во втором чтении уже 26 июня, сообщил RT.

Если инициативу примут, то пенсию проиндексируют работающим пенсионерам уже с 1 февраля. Володин назвал инициативу «законом Путина» и напомнил, что глава государства заявил на ПМЭФ о необходимости реализовать это решение.

Председатель Госдумы выразил мнение, что законопроект благоприятно скажется на экономике и повысит производительность труда. Он также добавил, что законопроект затронет 7,87 миллиона пенсионеров.

Пенсия Пенсионеры Законы Госдума РФ Депутаты Владимир Путин

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