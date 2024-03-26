Пострадавший при теракте бизнес сможет получить денежную компенсацию

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«Получение выплат доступно ИП и юрлицам, полностью или частично утратившим свое имущество в результате теракта. Обратиться за услугой можно не позднее шести месяцев со дня теракта», - говорится в сообщении.

В случае полной потери имущества предусмотрена выплата в размере до 400 тысяч рублей, а при частичной утрате - до 200 тысяч рублей.

С заявлением можно обратиться онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

До этого компания Vegas анонсировала открытие торгово-развлекательных комплексов «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» 26 марта.

Ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что усилиями всей страны всего за двое суток собрали более 360 миллионов рублей для семей пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall.