Пострадавшей от паводка Курганской области выделили 4 миллиарда рублей

В России необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

«Новую модель экономического роста нужно развернуть в России. Об этом на встрече с крупным бизнесом недавно говорил глава государства. Прежде всего, нужно действовать через создание условий для открытия новых предприятий и дальнейшее формирование экономики предложения», - сказал он.

Мишустин отметил, что общий объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов.

«Для этого нужны дополнительные инвестиции. Рассчитывает, что этому способствовать будет не только государство, но и ответственный бизнес», - добавил глава правительства.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и выразил надежду, что Госдума утвердит его в должности.