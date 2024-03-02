02 марта 2024, 02:16

Пособие по беременности и родам увеличат с 2025 года

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Россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам, начиная с 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого замминистра труда и соцзащиты РФ Ольгу Баталину.

Чиновница рассказала об этом на ХХV Конгрессе педиатров России. Пока максимальный размер пособие составляет 565 тысяч рублей.

При этом работающие матери в следующем году смогут получить по уходу за ребенком до полутора лет до 69 тысяч рублей. На сегодняшний день размер этой выплаты составляет 49 тысяч рублей.

Денежный рост объясняется тем, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяется в Социальный фонд, поэтому введут единый тариф страховых взносов.

В начале года государство провело масштабную индексацию социальных выплат , повысив, в частности, размер страховой пенсии по инвалидности на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда - до 19 242 рублей.

Беременность Выплаты в России Минтруд РФ
02 марта 2024, 03:05
Россиянам объяснили, кого отсекут от льготной ипотеки
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Долю льготной ипотеки на первичном рынке могут сократить до 25%, чтобы оживить рынок жилья в провинции и стратегически важных регионах страны. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

По словам экономиста, льготная ипотека частично уже решила проблемы в крупных городах, где активное строительство и развитая банковская система, а покупатели отличаются платежеспособностью. Ее показатель составил 90% во всех ипотечных программах, поэтому правительство уже рассматривает, как ее можно сократить.

Казанцева подчеркнула, что ипотека является способом коммерческого приобретения жилья, поэтому ее развитие также диктуют рыночные законы. Она по определению не может быть массовой.

«Эти шаги показывают, что государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», - резюмировала Казанцева.

Ранее замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев сообщил о разработке четырех лимитов для сумм ипотечных кредитов , из которых введут только два ограничения.

Минфин РФ Россия Ипотека Деньги Экономика Льготная ипотека
01 марта 2024, 21:20
Россиянам ограничат сумму ипотечных кредитов
РИА «Новости»
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Банки России при выдаче ипотеки начнут рассчитывать суммы займов с учетом разработанных Центробанком лимитов, учитывающих долю без залога. Всего регулятор разработал четыре ограничения в зависимости от характера кредита и вида недвижимости. Но пока задействуют только два. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

«Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй - на строящееся жилье под залог договоров долевого участия», - заявил представитель ЦБ.

Он добавил, что остальные два лимита касаются кредитов, распространяются на индивидуальное жилищное строительство и ипотечных займов под залог жилья. Эти ограничения пока не задействуют, так как эти сегменты не несут опасности для стабильности финансовой системы.

По новым правилам уровень лимита привяжут к долговой нагрузке заемщика, соотношению величины кредита и стоимости залога, а также размеру первоначального взноса. Срок погашения ипотеки на лимит не повлияет.

Под лимиты не попадут военная ипотека, жилищные кредиты на новых территориях, а также отдельные жилищные займы, которые находятся на рефинансировании. Пересматривать уровень лимита Центробанк станет каждый квартал, но банки получат данные по новым ограничениям на два месяца раньше.

«Например, если бы у нас с четвертого квартала лимиты вступали в силу, то в июле нам надо было бы решить, какие значения», - объяснил Румянцев.

Регулятор уже давно сообщал о перегреве рынка ипотеки, который по итогам 2023 года показал рост в 35%.

Из-за сложившейся ситуации Центробанк объявил, что представит правительству предложения для изменений правил выдачи льготных ипотечных кредитов.

В ведомстве пояснили, что банки и застройщики предлагали заемщикам, которые планировали купить жилье в строящемся доме, положить деньги не на защищенные эскроу-счета, а под письменные обязательства кредитной организации.

Но при банкротстве или отзыве лицензии у банка эти средства под страхование не попадут.

Банки России при выдаче ипотеки начнут рассчитывать суммы займов с учетом разработанных Центробанком лимитов, учитывающих долю без залога. Всего регулятор разработал четыре ограничения в зависимости от характера кредита и вида недвижимости. Но пока задействуют только два. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

Банки Кредиты Ипотека Центробанк Льготная ипотека
01 марта 2024, 11:05
Российские миллиардеры стали еще богаче с начала 2024 года
РИА «Новости»
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Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 11,084 миллиарда долларов с начала 2024 года. Такие данные привело агентство Bloomberg в своем Billionaires Index, рассчитанном на основе стоимости акций компаний.

В рейтинге указали, что с января сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 3,86 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена увеличилось до 22,7 миллиарда.

Богаче стал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он стал богаче на 2,08 миллиарда долларов, а его состояние достигло 23 миллиардов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал с начала 2024 года 1,49 миллиарда долларов. Состояние предпринимателя выросло до 25,4 миллиарда.

Самые крупные убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко. Его состояние снизилось на один миллиард долларов - до 13,2 миллиарда.

Ранее двое бизнесменов , входивших в список Forbes, отказались от российского гражданства. Этими предпринимателями стали основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Теперь у обоих осталось только киприотское гражданство.

Россия Бизнес Деньги Экономика
01 марта 2024, 10:35
Жительница Челябинска попала в рейтинг богатейших женщин России
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Жительница Челябинска Елена Соболева вошла в рейтинг самых богатых женщин России в 2024 году. Об этом сообщил журнал Forbes Woman.

Соболевой 57 лет, у нее двое детей. Она является женой основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова. При этом издание определяет предпринимателя как самостоятельного инвестора. Ее состояние оценили в 250 миллионов долларов.

Во владеющей «Красное & Белое» и «Бристолем» компании «Меркурий Ритейл» Соболевой принадлежит доля 4%, которая приносит ей солидные дивиденты. Кроме того, у женщины есть собственная сеть магазинов «Дом кафеля».

На первом месте в рейтинге с доходом 7,2 миллиарда долларов по-прежнему идет генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее Forbes опубликовал имена самых богатых наследников отечественных бизнесменов по итогам 2023 года.

Рейтинги Женщины Россия Forbes

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