05 июля 2024, 09:16

После прошлогоднего снижения товарооборот России с Ираном снова возрос — Путин

РИА «Новости»
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Товарооборот между Россией и Ираном возобновил рост, увеличившись на 14%. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу отметить, что в прошлом году у нас несколько скорректировался уровень товарооборота, он снизился, но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказали он.

Путин назвал российско-иранские отношения дружественными и конструктивными. Президент выразил уверенность в том, что они продолжат укрепляться, независимо от итогов президентских выборов в Иране , в том числе благодаря соглашению о свободной торговле с ЕврАзЭС. По его словам, обе страны стремятся к соблюдению международных норм, созданию многополярного мироустройства и сохранению роли ООН.

Россия и Иран перейдут на офшорный риал в торговых расчетах. Новый проект анонсировал Центробанк республики.

Экспорт Международные отношения Торговля Россия Иран Экономика
05 июля 2024, 07:38
Максимальную сумму IT-ипотеки предложили сократить вдвое
РИА «Новости»
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В правительстве обсудили сокращение максимальной суммы IT-ипотеки вдвое, до девяти миллионов рублей. По задумке чиновников, это позволит простимулировать реализацию программы в регионах, сообщил РБК.

По информации близкого к Минцифры источника издания, 40% ссуд по программе IT-ипотеки со ставкой 5% выдали в Москве. В правительстве предложили сократить лимит суммы с 18 до девяти миллионов рублей или принять другие меры стимулирования в регионах.

«Это обсуждается. Обсуждаются вообще разные варианты [изменения параметров], в том числе ставка», - подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков.

Он заявил, что программу в том или ином виде продлят. По словам чиновника, правительство примет решение в ближайшее время.

Программу IT-ипотеки запустили в 2022 году. В одном только Подмосковье за первые два месяца приняли более тысячи заявок.

Кредиты Ипотека Деньги Правительство РФ Льготная ипотека
05 июля 2024, 07:18
Военную пенсию в России проиндексируют на 600 рублей
РИА «Новости»
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В октябре в России на 5,1% повысят пенсию военным. После индексации она составит 41,6 тысячи рублей, сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41,6 тысячи рублей. Но по категориям, конечно, она разнится», - сказала она.

Бессараб заявила, что изначально планировали провести индексацию на гораздо меньшую сумму. Однако Росстат заявил об инфляции на 5,1%, и эти данные взяли за основу. Депутат добавила, что теперь замещение денежного довольствия военных пенсионеров достигнет 89,83%.

Совфед одобрил возобновление индексации выплат работающим пенсионерам. Их начнут повышать с февраля 2025 года.

Пенсия Пенсионеры Военные Депутаты Деньги
04 июля 2024, 19:47
США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России
РИА «Новости»
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Сохранивший свои отделения в России австрийский Raiffeisen Bank рискует подпасть под санкции со стороны США. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американцы направили ультиматум Европейскому центральному банку (ЕЦБ) с угрозой закрыть доступ к операциям с долларом для австрийского банка.

Внимание на кредитное учреждение власти США обратили в декабре 2023 года. Тогда Raiffeisen Bank объявил о планах выкупа доли в строительной фирме Strabag, принадлежащей через оффшор находящемуся под санкциями США российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. По требованию ЕЦБ Raiffeisen Bank расторг сделку. После этого давление на кредитную организацию усилилось.

По словам одного из источников, через сделку банк планировал вывести из России 1,5 миллиарда долларов из своего капитала в пять миллиардов, который сейчас находится в стране.

Представитель Raiffeisen Bank заявил что переговоры с американскими регуляторами о России были «дружественными»: учреждение сокращает свое присутствие в стране, но пока не уходит.

В результате США начали давить на учреждение через европейские надзорные органы. Но как пояснил один из австрийских чиновников, оказать серьезное противостояние Raiffeisen Bank сложно: он входит в состав крупного бизнеса, который занимается сельским хозяйством и обладает широким политическим влиянием.

С начала 2023 года европейские регуляторы при участии ЕЦБ обсуждали различные сценарии на случай, если Raiffeisen Bank столкнется с реальными санкциями. В качестве одной из версий рассматривалось банкротство российской «дочки». Но в итоге Raiffeisen Bank пообещал подготовить план сворачивания своего бизнеса в России. По мнению собеседников агентства, учреждение ищет способы вывода своего капитала и пока это не произойдет ожидать его закрытия не стоит.

В середине мая представители Франции и Нидерландов выступили с инициативой введения экономических санкций против банков , которые дают российским компаниями возможность оплачивать поставку импортных товаров и технологий, связанных с оборонной сферой. Но в результате все закончилось мерами против Системы передачи финансовых сообщений Центробанка.

США Банки Санкции Россия Бизнес
04 июля 2024, 17:15
Путин отметил хорошие темпы роста экономик стран ШОС
РИА «Новости»
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Триллионные обороты в совместной торговле стран ШОС имеют огромное значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита в Астане.

«Я уже и говорил, 5,4, по-моему, или 5,3% роста ВВП, 4,5% роста промышленного производства при низкой инфляции в 2,4% - это хороший темп роста экономики», - отметил президент.

Саммит ШОС проходит в Астане. Девизом стало «Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявлял, что ШОС стоит на правильной стороне истории - на стороне справедливости.

В июне советник президента России Антон Кобяков заявил, что 59 стран мира хотят вступить в ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Владимир Путин Экономика ШОС

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