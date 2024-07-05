«Хочу отметить, что в прошлом году у нас несколько скорректировался уровень товарооборота, он снизился, но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказали он.

Путин назвал российско-иранские отношения дружественными и конструктивными. Президент выразил уверенность в том, что они продолжат укрепляться, независимо от итогов президентских выборов в Иране , в том числе благодаря соглашению о свободной торговле с ЕврАзЭС. По его словам, обе страны стремятся к соблюдению международных норм, созданию многополярного мироустройства и сохранению роли ООН.

Россия и Иран перейдут на офшорный риал в торговых расчетах. Новый проект анонсировал Центробанк республики.