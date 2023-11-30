30 ноября 2023, 13:22

«Попытка набить цитируемость». Заявления о возможном запрете экспорта топлива раскритиковали

Читайте нас в: Google Новости

СМИ сообщили о возможном возвращении запрета на экспорт российского бензина. По словам депутата Госдумы Игоря Ананских, ограничения придется ввести, если поднимутся цены на топливо. О том, как на самом деле обстоят дела на топливном рынке, «360» рассказал руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов.

Он опроверг возможность повторного введения запрета на экспорт и назвал сообщения об ограничениях попыткой пиара.

«На сегодняшний день это вряд ли требуется. Мне кажется, что это просто попытка на достаточно популярной в СМИ теме набить себе цитируемость, не более того», - указал эксперт.

Экономист подчеркнул, что сейчас на топливном рынке ситуация стабилизировалась. По его словам, никаких причин для запрета на экспорт бензина нет.

«По идее, речь идет о том, что в условиях запрета идет затоваривание внутреннего рынка, и цены на бензин не растут. Идея в этом, но я не вижу необходимости в этом сегодня. Цены очень приемлемые, и на АИ-92, и на АИ-95», - заключил Баженов.

Ранее первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских анонсировал возможность введения запрета на экспорт топлива. Он заявил, что на этот шаг придется пойти в том случае, если российские нефтяные компании не смогут сдерживать цены на внутреннем рынке.

Госдума РФ Топливо Бензин Экономика
30 ноября 2023, 13:52
Количество незаконных операций с криптовалютой в России выросло вдвое
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Количество незаконных операций с криптовалютой в России в этом году выросло примерно вдвое. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи.

«Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза», - констатировал глава ведомства.

Чиханчин отметил, что эти операции в основном связаны с отмыванием денег от продажи наркотиков, мошенничеством и коррупцией. Однако благодаря одобренному Путиным «программному продукту» Росфинмониторинг вместе с ВТБ запустили так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. К нему подключились уже около семи тысяч работников правоохранительных органов и других «заинтересованных ведомств».

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с «360» рассказал о стратегиях успешных инвестиций в криптовалюту.

Наркотики Криптовалюты Владимир Путин
30 ноября 2023, 12:02
СПБ Биржа обратится к Минфину США за разрешением на разблокировку активов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
СПБ Биржа направит Минфину США обращение с просьбой разблокировать клиентские активы. Об этом заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков, сообщила пресс-служба биржи.

Он отметил, что над выводом активов работает команда международных юристов, специализирующихся на вопросах санкций. СПБ Биржа занимается разработкой нескольких планов для разблокировки.

«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США - прим. ред.) - эта организация более известна как OFAC», - указал Сердюков.

Площадка собирается получить разрешение OFAC и полностью вернуть клиентам активы. Гендиректор СПБ Биржи назвал этот вопрос приоритетным. По его словам, приблизительные сроки опубликуют на официальном сайте площадки в ближайшее время.

Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ России Михаил Мамута сравнил ситуацию с якобы банкротством СПБ Биржи с преступлением. Он подчеркнул, что площадка не подавала документы о банкротстве. Мамута назвал ситуацию недопустимой и призвал расследовать ее.

США Экономика
30 ноября 2023, 08:37
Сечин возложил на Минфин ответственность за кризис на топливном рынке России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Кризис на российском топливном рынке спровоцировали неэффективные решения Минфина, который изменил систему налогообложения без учета новых условий. Председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“ Игорь Сечин заявил об этом в пресс-релизе компании.

«Роснефть» отчиталась о результатах работы в третьем квартале и по итогам девяти месяцев 2023 года. Игорь Сечин заявил, что эффективность бизнес-модели компании подтвердилась. Объем добычи углеводородов нарастили почти на 11%. При увеличении капитальных затрат с начала года на 10,6% чистая прибыль возросла на 76,2%.

Однако, по его словам, изменение системы налогообложения отрасли сказалось на работе. Игорь Сечин раскритиковал действия Минфина. Он назвал сокращение демпфера непроработанным решением. По мнению главы «Роснефти», именно оно привело к кризису на рынке топлива в августе - сентябре, а очередные изменения порядка определения цены на нефть для налоговых целей в октябре усугубили проблему.

«Продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», - заявил он.

Глава «Роснефти» предупредил о последствиях мер по газу. Дифференциация цен для промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль, по его мнению, спровоцирует разбалансирование рынка и дефицит топлива для социально значимых отраслей.

Нефтепродукты в Европе подорожают почти на треть, заявлял ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рост цен произойдет из-за введенного странами Запада потолка для российского топлива.

Кризис на российском топливном рынке спровоцировали неэффективные решения Минфина, который изменил систему налогообложения без учета новых условий. Председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“ Игорь Сечин заявил об этом в пресс-релизе компании.

Минфин РФ Нефть Роснефть Экономика
30 ноября 2023, 08:10
Депутат Госдумы заявил о возможном рассмотрении нового запрета на экспорт топлива
Читайте нас в: Google Новости
Госдума может предложить правительству России рассмотреть новый запрет на экспорт топлива. Об этом «Известиям» заявил первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

Он отметил, что на такой шаг придется пойти в том случае, если цены на топливо будут расти.

«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так», - указал Ананских.

Депутат добавил, что топливо продается за рубеж, поэтому стоимость нефтепродуктов в России выросла. Он предположил, что запрета на экспорт удастся избежать, если компании смогут сдерживать цены на российском рынке.

Ранее СМИ сообщили, что правительство отказалось регулировать цены на бензин и дизель. Законопроект о введении предельно допустимых цен на топливо отклонили из-за возможного негативного влияния на рынок.

Инициативу об урегулировании цен предложили депутаты партии ЛДПР. Законопроект предполагал, что правительство установит допустимые розничные цены на топливо сроком на пять лет.

Госдума РФ Топливо

Новости по теме