13 ноября 2023, 13:23

Пользователи пожаловались на сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн»

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Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» работает с неполадками — пользователи не могут совершить денежные переводы. Россияне также не могут воспользоваться некоторыми сервисами, сообщил ТАСС.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» работает с неполадками - пользователи не могут совершить денежные переводы. Россияне также не могут воспользоваться некоторыми сервисами, сообщил ТАСС.

«Сервис временно не доступен. Попробуйте повторить операции через пять минут», - говорится в сообщении приложения банка.

Ранее неполадки в приложении Сбербанк Онлайн зафиксировали 1 ноября. На тот момент пользователи не могли оплатить товары и услуги, так как разработчики восстанавливали сервис. При этом оплата картами в магазинах и снятие денег в банкоматах оставалось доступным, несмотря на неполадки в системе.

Глава кредитной организации Герман Греф заявил, что сбой был связан с масштабной DDoS-атакой , с которой банк успешно справился. По его словам, злоумышленники хотели остановить работу сайта. Он назвал хакерскую атаку самой мощной в истории организации - за одну секунду совершался один миллион запросов. Греф добавил, что Сбербанк сталкивается с DDoS-атаками примерно 10 раз в месяц.

Банки Интернет Сбербанк
13 ноября 2023, 10:11
Больше половины американцев обвинили Байдена в проблемах экономики
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Только 14% американцев посчитали, что политика Джо Байдена на посту президента США сделала их богаче. Больше половины граждан страны обвинили демократа в ухудшении экономического положения, сообщила газета The Financial Times.

Школа бизнеса Стивена Росса в Мичигане совместно с журналистами со 2 по 7 ноября опросила 1004 человек. Каждый третий респондент заявил, что действия президента нанесли серьезный урон американской экономике. Еще 15% сказали, что его решения лишь в некоторой степени ударили по ней.

Пятая часть опрошенных, 21%, не заметил изменений, а 26% американцев заявили, что действия Джо Байдена помогли экономике. Никаких попыток исправить ситуацию не заметили 52% опрошенных.

Финансовое положение семей 23% респондентов сильно пострадало за время правления демократа, состояние 32% ухудшилось в некоторой степени. Почти треть участников исследования, 31%, заявил, что их собственное благосостояние не изменилось, а 14% стали жить лучше.

В сентябре рейтинг Джо Байдена побил антирекорд. Телеканал NBC выяснил, что результаты его работы не одобрили 56% американцев.

Деньги Джо Байден Экономика
13 ноября 2023, 09:52
Чечню окрестили самым мирным регионом России с точки зрения бизнеса
Unsplash
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Инвестиционная компания А1 вывела индекс конфликтности деловой среды в регионах России. Чечня заняла последнее место по количеству судебных разбирательств между предпринимателями, сообщил РБК.

В третьем квартале 2023 года в этой республике почти не регистрировали новых тяжб, связанных с корпоративными спорами, и журналистских статей о них. Уровень конфликтности за три месяца сократился более чем на 70%, индекс уменьшился с 1,47 до 0,42.

Самым бизнес-конфликтным регионом оказалась соседняя Ингушетия, где индекс возрос с 4,48 до 6,28 единицы. Показатели Москвы тоже подскочили, с 2,07 во втором квартале до 3,92 в третьем. Федеральный индекс снизился с 2,05 до 1,97. Он достигал своего пика в первом квартале 2022 года, когда составлял 2,23.

Чечня возглавляла рейтинг регионов, чьи жители не подвержены вредным привычкам. Последнее место занимал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Суд Чечня Опросы Рейтинги Бизнес
13 ноября 2023, 09:03
Партии товаров до €200 и duty free выведут из-под экспортных пошлин — СМИ
РИА «Новости»
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Товарные партии дешевле 200 евро, изделия для личного пользования и поставки части товаров в магазины duty free могут освободить в России от временных экспортных пошлин. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, это решение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. Также власти планируют продлить экспортные пошлины для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

Вывозные квоты начали действовать с 1 октября. Они составляют от 4 до 7% в зависимости от курса рубля и применяются при курсе от 80 рублей за доллар. Власти назвали это решение временным - оно будет действовать до конца этого года.

Ранее российские производители ювелирных изделий обратились к Минфину с просьбой вывести их из-под действия введенных с 1 октября гибких экспортных пошлин. По слова ювелиров, из-за нововведений снизилась их конкурентоспособность на внешних рынках.

Россия Пошлины Экономика
13 ноября 2023, 07:28
Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога до 1 декабря
РИА «Новости»
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До 1 декабря россияне должны уплатить налог на недвижимость. В противном случае Федеральная налоговая служба начислит пени, заявил RT редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России», - сказал он.

Специалист подсчитал, что при ключевой ставке в 15% и долге на сумму 10 тысяч рублей придется заплатить по 50 рублей за каждые 10 дней просрочки. Алексей Лоссан напомнил, что налог на недвижимость нужно уплатить до 1 декабря.

Собранные деньги отправят не в федеральный, а бюджет субъекта. Размер налога определит региональное отделение ФНС. Россиян обяжут заплатить за квартиру, жилой дом, комнату, машиноместо, гараж, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства и другие помещения. Алексей Лоссан заявил, что общее имущество в многоквартирных домах налогом не облагается.

Кроме имущественного россиянам предстоит уплатить транспортный и земельный налоги. Последний начислят по ставке 0,3% от кадастровой стоимости.

Налоги Недвижимость ФНС РФ Экономика

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