Пользователи пожаловались на сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн»

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» работает с неполадками - пользователи не могут совершить денежные переводы. Россияне также не могут воспользоваться некоторыми сервисами, сообщил ТАСС.

«Сервис временно не доступен. Попробуйте повторить операции через пять минут», - говорится в сообщении приложения банка.

Ранее неполадки в приложении Сбербанк Онлайн зафиксировали 1 ноября. На тот момент пользователи не могли оплатить товары и услуги, так как разработчики восстанавливали сервис. При этом оплата картами в магазинах и снятие денег в банкоматах оставалось доступным, несмотря на неполадки в системе.

Глава кредитной организации Герман Греф заявил, что сбой был связан с масштабной DDoS-атакой , с которой банк успешно справился. По его словам, злоумышленники хотели остановить работу сайта. Он назвал хакерскую атаку самой мощной в истории организации - за одну секунду совершался один миллион запросов. Греф добавил, что Сбербанк сталкивается с DDoS-атаками примерно 10 раз в месяц.