16 марта 2024, 14:35

Половину расчетов России с экспортерами из Европы провели в рублях

РИА «Новости»
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В 2023 году доля рубля в международных расчетах России возросла. Национальная валюта стала основной при оплате экспорта в Европу и Азию, сообщил РБК со ссылкой на отчет Центробанка.

Доля рубля в расчетах за поставки товаров за рубеж на всех географических направлениях достигла 39% - максимального уровня за последние пять лет. За год она увеличилась на 11,2%, за пятилетие - почти на четверть. На втором месте оказались доллар и евро , чья доля за год сократилась с 63,6% до 31,5%.

Рубль стал основной валютой для расчетов за экспорт со странами Европы и Азии. Российской валютой расплачивались в 49,7% и 36,1% случаев соответственно. Использование денег дружественных стран за год возросло с 8,6% до 29,4%, то есть в 3,4 раза.

Санкции не оказали должного влияния на Россию, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт. Благодаря перенаправлению экспорта в другие страны ее экономика лишь окрепла.

Рубль Экспорт Торговля Европа Деньги Азия
16 марта 2024, 13:24
Выборы и заседание ЦБ определят динамику курса рубля на следующей неделе
РИА «Новости»
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Выборы президента России и заседание Центробанка по ставке — два ключевых события, которые будут определять курс рубля на следующей неделе. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам специалиста, оба эти фактора учтены рынком. Но доллар вместе с тем все же может укрепить свои позиции.

Ослабление российской национальной валюты, по его словам, могут спровоцировать растущая геополитическая напряженность, а также выжидательная позиция участников рынка перед выборами в России 15–17 марта.

Также на курс рубля оказали дополнительное давление данные по инфляции в США, вызвавшие опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, указал собеседник агентства.

Баррель нефти марки Brent тем временем уже превысил уровень сопротивления в 84 доллара и начал стремится к следующему - в 87,5 доллара. При условии сохранения геополитических рисков и снижении доллара можно рассмотреть уровень 88,50 за баррель, указало агентство. Для российской валюты дорожающая нефть - позитивный фактор.

Говоря о будущем заседании ЦБ, которое пройдет 22 марта, Антонов отметил, что от него ожидается сохранение ставки на 16%. Само заседание, скорее всего, не окажет влияния на рынок, а вот выступление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции - может, заключило издание.

Выборы президента России и заседание Центробанка по ставке - два ключевых события, которые будут определять курс рубля на следующей неделе. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Доллары США
14 марта 2024, 18:30
Увеличение вычетов по НДФЛ на детей заработает в России с 2025 года
РИА «Новости»
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Повышение вычетов по НДФЛ в два раза на детей заработает в России с 2025 года и охватит около 10 миллионов родителей и опекунов. Об этом на совещании с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мера начнет действовать с 2025 года, охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. По предварительной оценке, совокупно в семьях останется более 35 миллиардов рублей», - уточнила она.

По словам вице-премьера, размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, увеличится с 350 до 450 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением увеличить налоговый вычет на второго и каждого следующего ребенка в два раза.

Дети Налоги Россия НДФЛ
14 марта 2024, 17:59
МРОТ в России увеличат вдвое к 2030 году
РИА «Новости»
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России должен вырасти вдвое. Об этом заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину в ходе совещания с правительством.

«К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое - до 35 тысяч рублей, чтобы позитивно отразиться на заработных платах в бюджетной сфере и экономике в целом, и увеличении социальных пособий», - сказала она.

Голикова также заверила, что все поручения президента будут выполнены.

Ранее Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году.

С января индексация МРОТ составила 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.

Россия Владимир Путин МРОТ в РФ Экономика
14 марта 2024, 16:51
Стали известны детали сделки по покупке Росбанка
РИА «Новости»
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Сделка по приобретению Росбанка подразумевает объединение в группы «Тинькофф» с сохранением названий и лицензий. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Тинькофф» 14 марта объявил о намерении приобрести Росбанк. Для этой цели группа проведет дополнительную эмиссию акций, но стоимость сделки не раскрывается.

«В данном случае речь идет именно о создании банковской группы, в которой оба кредитных учреждения сохранят название и лицензию», - отметил источник.

Согласно презентации «Тинькофф», новая группа после объединения войдет в топ-5 в России по кредитам, средствам и капиталу физических лиц.

Крупнейший акционер Росбанка Владимир Потанин отметил, что считает перспективной идею интеграции банков, его слова привел «Интерфакс».

«Предложения по интеграции Росбанка и „Тинькофф“ видится перспективным. Его результатом станет появление банковской группы, которая будет способна обеспечить клиентам доступ к уникальному набору финансовых услуг», - сказал он.

В конце февраля головная структура «Тинькофф» переехала с Кипра в Россию.

Банки Россия

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