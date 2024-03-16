Доля рубля в расчетах за поставки товаров за рубеж на всех географических направлениях достигла 39% - максимального уровня за последние пять лет. За год она увеличилась на 11,2%, за пятилетие - почти на четверть. На втором месте оказались доллар и евро , чья доля за год сократилась с 63,6% до 31,5%.

Рубль стал основной валютой для расчетов за экспорт со странами Европы и Азии. Российской валютой расплачивались в 49,7% и 36,1% случаев соответственно. Использование денег дружественных стран за год возросло с 8,6% до 29,4%, то есть в 3,4 раза.

Санкции не оказали должного влияния на Россию, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт. Благодаря перенаправлению экспорта в другие страны ее экономика лишь окрепла.