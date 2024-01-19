19 января 2024, 08:01

Поиск и защиту имущества России за рубежом обеспечат субсидией

РИА «Новости»
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Поиск и юридическую защиту зарубежной недвижимости России, Российской империи и СССР обеспечат субсидией из госбюджета. Распоряжение президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

«Определить ФГУП „Предприятие по управлению собственностью за рубежом“ управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии», - поручил он.

Предприятию компенсируют затраты на поиск, оформление и юридическую защиту недвижимого имущества России, СССР и Российской империи. Глава государства подписал распоряжение 18 января.

Здания российских дипведомств , в том числе школу, планировали изъять в Польше. Позднее стало известно о том, что деньги с замороженных счетов посольства и торгового представительства перевели прокуратуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об ответных мерах.

Льготы СССР Россия Недвижимость Владимир Путин
18 января 2024, 08:04
Банки предложили обязать уточнять у клиентов цель новых потребкредитов
РИА «Новости»
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Ради защиты от телефонных мошенников в России предложили обязать кредиторов прежде чем выдать потребительский заем уточнить у клиента его цель и источник погашения. Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил инициативу на оценку в правительство и Центробанк, сообщило РИА «Новости».

«Действующие в настоящее время нормы законодательства <…> не предусматривают простого и эффективного механизма защиты граждан от недобросовестных действий кредитных организаций и мошенничества со стороны третьих лиц», - объяснил автор законопроекта.

По его задумке, банки и кредитные организации при обращении россиянина за потребкредитом подробно расспросят его о цели займа, рисках и источнике погашения. Кредиторов обяжут удостоверяться в том, что клиент решил занять деньги по собственной воле и намерен их вернуть. Разговор с ним запишут на аудио. Если окажется, что банк этого не сделал, заемщика освободят от обязанности выплачивать кредит. Артем Шейкин отправил законопроект на оценку в Минюст, Минфин и Центробанк.

Телефонные мошенники научились не только подменять номера, но и имитировать голоса родных потенциальных жертв. Они стали создавать цифровой портрет человека по информации в соцсетях.

Совет Федерации РФ Банки Кредиты Деньги
17 января 2024, 18:56
Россияне установили рекорд по покупке валюты в декабре 2023 года
РИА «Новости»
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Россияне установили рекорд по месячному объему покупок валюты в декабре 2023 года. Такие данные привели в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Нетто-покупки валюты (покупки минус продажи) гражданами России в декабре прошлого года достигли объема 179 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель среди других месяцев 2023-го. Цифра также превысила итоги декабря 2022-го, когда россияне пробрели валюты на 154,3 миллиарда рублей.

Почти весь объем покупок иностранных денег в последний месяц 2023 года пришелся на американские доллары и евро, сообщил RT.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот, то есть с мгновенным расчетами, остались системно значимые кредитные организации - основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь 2023-го их нетто-продажи валюты на Московской бирже достигли объема 588,2 миллиарда рублей, указали в ЦБ.

В ходе торгов на Мосбирже 15 января курс рубля обновил полугодовой максимум. Минимальный курс доллара опустился до уровня 87,60 рубля, а евро - до 95,55 рубля. Эти показатели оказались самыми низкими с 30 июня 2023 года.

Евро Доллары США Россия Центробанк
17 января 2024, 15:30
Путин назвал неплохим реальный рост зарплат в стране, но напомнил об инфляции
РИА «Новости»
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Реальный рост зарплат в России составил 7,7%, заявил президент Владимир Путин. По оценке главы государства, этот показатель можно назвать неплохим, но важно сопоставлять его с уровнем инфляции.

«Это неплохо, но, учитывая инфляционные процессы, нужно сопоставлять одно с другим», - подчеркнул он.

В 2023-м инфляция в России составила 7,4% , указал Путин, добавив, что рассчитывает на то, что общими усилиями с ЦБ РФ удастся решить задачу по ее снижению.

По словам главы государства, вечером 16 января он обсуждал ситуацию в экономике с премьером Михаилом Мишустиным.

«Михаил Владимирович считает, что при тщательном подсчете уровень ВВП в 3,5%, о котором мы говорили, может оказаться еще выше», - добавил Путин.

Несколькими днями ранее президент высказывался о временном повышении ключевой ставки ЦБ, отметив, что ее смогут снизить, когда нормализуется инфляция.

«По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», - подчеркнул он.

Россия Зарплаты Владимир Путин Инфляция
17 января 2024, 15:26
Путин раскрыл уровень инфляции в России в 2023 году
РИА «Новости»
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Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«В прошлом году инфляция в России составила 7,4%. Рассчитываю, что общими усилиями с Центральным банком нам удастся решить задачу по ее уменьшению», - сказал он.

Россия Владимир Путин Инфляция

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