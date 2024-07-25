Погода не помешала Волгоградской области собрать 3 млн тонн зерна

«Хочу всех поздравить. Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона гектаров обработано, собрано три миллиона тонн высококачественного зерна. По нашим погодным условиям это достойный результат», - сказал он.

Губернатор назвал погодные условия 2024 года сложнейшими и напомнил, что в планах - собрать более четырех миллионов тонн зерна и около одного миллиона тонн овощей. Общая площадь уборочных работ составит около 3,3 миллиона гектаров. Волгоградское зерно, по словам Бочарова, повезут почти во все регионы.

Волгоградская область производит также картошку, чечевицу, горох, нут и масличные культуры, сообщил сайт kp.ru. В Среднеахтубинском районе открыли новый комплекс хранения и сортировки овощей мощностью 12 тысяч тонн продукции.