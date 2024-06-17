Поддержку развития радиоэлектроники в России приостановили

О заморозке выдачи субсидий изданию сообщили топ-менеджеры компаний, занимающихся производством электроники. Приостановка программ совпала с назначением министром Антона Алиханова. В ближайшее время будут пересмотрены планы работы Минпромторга и предыдущие субсидии.

Собеседник также отметил, что те, кто получили поддержку по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», так и не добились нужных результатов.

Кроме того, много вопросов вызывает то, что финансирование получали одни и те же компании. По словам собеседника, решение Алиханова поддерживает и Счетная палата.

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», - поделился с «Ведомостями» один из топ-менеджеров.

В марте Минпромторг захотел признать белорусские чипы, платы и другие компоненты российскими. Эти меры необходимы для того, чтобы применять совместные разработки в отечественной продукции.