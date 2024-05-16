«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики», - сказал он.

Товарооборот между Россией и Китаем, по словам Путина, за последние пять лет увеличился. Президент заявил, что это произошло вопреки пандемии и влиянию третьих стран. Он сказал, что мощный импульс сотрудничеству придал своевременный перевод двусторонних расчетов в нацвалюты, и сообщил о создании портфеля из 80 крупных совместных российско-китайских инвестиционных проектов.

Переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина открылись в пекинском Доме народных собраний. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой вновь избранного президента.