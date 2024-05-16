16 мая 2024, 08:10

Почти все платежи между Китаем и Россией перевели в нацвалюту — Путин

Unsplash
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Около 90% всех платежей между Россией и Китаем совершили в рублях и юанях. Переход на расчеты в национальной валюте придал импульс торговле, заявил на переговорах в Пекине российский президент Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики», - сказал он.

Товарооборот между Россией и Китаем, по словам Путина, за последние пять лет увеличился. Президент заявил, что это произошло вопреки пандемии и влиянию третьих стран. Он сказал, что мощный импульс сотрудничеству придал своевременный перевод двусторонних расчетов в нацвалюты, и сообщил о создании портфеля из 80 крупных совместных российско-китайских инвестиционных проектов.

Переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина открылись в пекинском Доме народных собраний. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой вновь избранного президента.

Международные отношения Торговля Россия Владимир Путин Китай Экономика
15 мая 2024, 23:42
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум почти на 15%
РИА «Новости»
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Прожиточный минимум в России в 2025 году поднимут до 17 733 рублей. Соответствующий проект постановления Минтруда РФ опубликовали на официальном сайте нормативно-правовых актов.

При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, пенсионеров - 15 250 рублей, детей - 17 201 рубль.

В целом по сравнению с прошлым годом он увеличится на 14,8% Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бассараб не согласилась с заявлением Минтруда по поводу того, что в РФ обеспечено гендерное равенство в отношении зарплат. По ее словам, разница в средних заработных платах между мужчиной и женщиной составляет порядка 28%.

Рубль Дети Пенсионеры Минтруд РФ Россия
15 мая 2024, 14:50
Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к возрасту детей
РИА «Новости»
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В России пересмотрят условия семейной ипотеки. Минфин предложил привязать ее к возрасту детей и повысить ставку вдвое, до 12% годовых, если им исполнилось больше шести лет. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил об этом на полях конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024», сообщило РИА «Новости».

Льготная ипотека, объяснил он, призвана поддержать строительную отрасль и семьи с детьми. Чебесков заявил, что это антикризисная, а не демографическая мера. Программу семейной ипотеки со ставкой 6% продлят, но участвовать в ней смогут только родители детей младше шести лет. Замминистра заявил, что условия для других заемщиков пока не утвердили.

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем, повышение ставки до 12%. <…> Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка», - пояснил он.

Минфин призвал также запретить семьям с высоким доходом оформлять семейную ипотеку. Чебесков заявил, что при зарплате 500 тысяч рублей в месяц можно оформить кредит на рыночных условиях.

Минфин РФ Кредиты Ипотека Деньги Центробанк Льготная ипотека Социальная ипотека
15 мая 2024, 03:20
Продажи российских активов за рубежом превысили миллиард долларов
РИА «Новости»
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Объем сделок по покупке зарубежных активов, принадлежащих российским компаниям и гражданам, в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз. Об этом сообщил сайт AK&M.

В денежном выражении он составил около 1,1 миллиарда долларов. Активизацию процесса продаж эксперты связали с так называемыми санкционными рисками.

С другой стороны, аналитики AK&M отметили рост интереса к покупке российских активов за рубежом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза смогут изымать доходы от замороженных зарубежных активов России и тратить до 90% суммы на закупку вооружений для Украины.

Также стало известно, что СПБ Банк, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи, попал под санкции США. Ограничения со стороны американского Минфина обычно означают блокировку активов и запрет на сделки для американцев.

Россия Деньги Покупки
14 мая 2024, 20:10
«Это ваша надежная копилка». Финансист Шахлевич — о программе долгосрочных сбережений
Медиасток.рф
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Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич рассказал о программе долгосрочных сбережений в стране. По его словам, благодаря этому государственному проекту накопить на безбедную старость, купить дачу, оплатить пышную свадьбу детям или оставить внукам наследство станет гораздо проще. Этот сберегательный механизм позволит россиянам регулярно получать дополнительный доход в будущем.

Сберечь и приумножить По словам Шахлевича, программу утвердили на законодательном уровне в 2023 году, а с 1 января этого года она заработала. Президент поставил задачу привлечь в проект 250 миллиардов рублей. Главная цель - повышение культуры долгосрочных сбережений у россиян.

«Программа долгосрочных сбережений - это ваша надежная копилка. Вы можете откладывать туда понемногу по вашему собственному желанию, а государство будет докладывать вам в эту копилку, а также давать льготы по аналогии с кешбэками. Люди могут накопить деньги на глобальные цели: покупка жилья или дачи, образование детей или внуков или крупный ремонт. Отчисления нужно делать регулярно, каждый месяц небольшими суммами», - рассказал Шахлевич.

Он отметил, что такие взносы будут совершенно необременительны для кошельков людей, но в долгосрочной перспективе, например, через 15 лет, эти накопления позволят осуществить самые смелые мечты. Также культура долгосрочных сбережений убережет россиян от импульсивных покупок.

«Вступить в программу может любой гражданин, достигший 18 лет. Для вступления в программу нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым из операторов программы. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды. Они присутствуют на территории всей страны и имеют региональные представительства. Сами средства по программе состоят из добровольных взносов граждан, пенсионных накоплений, софинансирования от государства, а также добровольных взносов от работодателей», - пояснил Шахлевич.

Плюсы программы Эксперт подробно остановился на основных преимуществах программы долгосрочных сбережений. Во-первых, эта программа дает возможность перевести средства пенсионных накоплений, во-вторых - это софинансирование государством, однако есть ограничения - 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. В-третьих, предполагаются налоговые вычеты и кешбэки.

«Налоговые вычеты существуют на взнос не более 400 тысяч рублей. И по налоговой базе 13 или 15%. Вы получаете около 52 или 64 соответственно. Также предполагается налоговый вычет на инвестиционный доход», - продолжил Шахлевич.

Что особенно важно - это предусмотренная в программе возможность забрать деньги в любой момент. Без потери инвестиционных доходов или пенсионных накоплений, добавил финансист. А в случае смерти наследники получают накопленные деньги своего родственника.

«Государство гарантирует сохранность денег граждан. Механизмы для этого заложены разнообразные. Например, сохранность 2,8 миллиона рублей инвестиционного дохода, и без ограничений гарантируются средства пенсионных накоплений, софинансирования и вложенных средств», - подчеркнул Шахлевич.

Программа долгосрочных сбережений позволит создать «подушку безопасности» на случай наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное, заключил эксперт.

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