04 сентября 2024, 01:27

Почти 30 стран ЕС выкинут из списка отчетов холдингов ФНС

РИА «Новости»
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Из списка стран, с которыми осуществляют автоматический обмен отчетами международных холдингов, в России хотят исключить 27 государств — членов ЕС. Проект приказа Федеральной налоговой службы на этот счет разместили на портале нормативных правовых актов.

В документе ФНС представила обновленный список из 45 стран и 10 территорий, с которыми предполагается соответствующий обмен. В него в том числе хотят включить Албанию и Доминикану, Камерун, Мавританию, Папуа Новую Гвинею, территории Монтсеррат и Фарерские острова.

Исключить из реестра планируют страны, которые в одностороннем порядке заявили о прекращении автообмена отчетами с Россией. Среди них - Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Чехия и Эстония. Всего в списке «на вылет» - 27 входящих в Евросоюз государств.

Перечень имеет важное значение для международных холдингов. Подробную отчетность в ФНС о работе во всех странах, где у них есть бизнес, обязует направлять Налоговый кодекс России. Если же материнская компания группы отчитывается в одном из государств, с которым есть обмен отчетами, в другом его сдавать не нужно.

Из списка стран, с которыми осуществляют автоматический обмен отчетами международных холдингов, в России хотят исключить 27 государств - членов ЕС. Проект приказа Федеральной налоговой службы на этот счет разместили на портале нормативных правовых актов.

02 сентября 2024, 14:01
Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку
РИА «Новости»
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Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке. Но если с платежом возникли трудности, лучше любым способом связаться с банком и вместе найти решение проблемы. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал 360.ru, какими инструментами можно воспользоваться, когда нечем совершать платежи.

Заемщик получает ипотечные каникулы, в рамках которых за полгода можно решить тот или иной вопрос. Но надо понимать, что банк просто так не простит человеку шесть месяцев без платежей. В таком случае кредитная организация увеличивает общий срок ипотеки.

Также, как заметил брокер, можно рассмотреть меру по реструктуризации кредита.

«Если у человека несколько кредитов, можно объединить их в один через реструктуризацию или рефинансирование. По всем ипотечным продуктам сделать единую ставку и платить единым платежом и за квартиру, и потребительский, и другие кредиты», - пояснил эксперт по недвижимости.

Если финансовая ситуация шаткая, ипотечную квартиру можно сдавать. В таком случае заемщику следует переехать в жилье с меньшей площадью или в более удаленный район. А деньги со сдачи квартиры отправлять на погашение ипотеки.

Ипотечную квартиру также можно продать.

«С 11 сентября вступают в силу новые правила, по которым заемщик может продать квартиру по той цене, которую сам считает нужной, а не которую назначает банк, чтобы забрать свой долг», - подчеркнул Ракута.

Он добавил, что сейчас банки заинтересованы в том, чтобы помочь или скорректировать условия, в которых оказался заемщик. Поэтому стоит общаться с представителями кредитной организации и вместе искать пути решения.

«Известия » на основе данных Центробанка сообщили, что просрочки по жилищным кредитам у россиян стали превышать 90 дней. За первые пять месяцев 2024 года объем таких ссуд вырос на 16%.

Ракута призвал не игнорировать кредитные организации, если нечем платить. По его словам, банки заинтересованы в том, чтобы заемщики решали вопросы с выплатами, иначе просроченные платежи негативно скажутся на кредитной истории.

При этом есть возможность обезопасить себя в случае нехватки средств на погашение долга. В первую очередь можно рассмотреть программу ипотечных каникул.

Долги Банки Правила Недвижимость Кредиты Ипотека
01 сентября 2024, 03:27
Коллекторы начнут по-новому предоставлять отчет в ФССП с 1 сентября
РИА «Новости»
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Коллекторские фирмы с 1 сентября станут по-новому отчитываться перед ФССП России. Их обязали предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании, сообщило РИА «Новости».

Профессиональные коллекторские организации будут заполнять новую форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Теперь отчет нужно представлять за первое полугодие - с 20 по 30 августа текущего года. Второй раз затрагивает период - с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным.

Кроме того, коллекторским организациям придется представлять справки о наличии или отсутствии судимости у учредителей, руководителей или сотрудников, а также об уголовном преследовании.

Ранее судебным приставам разрешили применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие. Сотрудники ФСПП могут использовать электрошоковые устройства, наручники и резиновые палки. Не менее раза в год они будут проходить проверку на пригодность к таким действиям.

Кредиты Деньги Коллекторы
29 августа 2024, 16:28
ЦБ представил четыре сценария развития российской экономики до 2027 года
РИА «Новости»
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Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, в который включил базовый сценарий и три альтернативных варианта развития экономики России. Документ Банк России опубликовал на официальном сайте.

Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, в который включил базовый сценарий и три альтернативных варианта развития экономики России. Документ Банк России опубликовал на официальном сайте.

Специалисты ЦБ предположили, что инфляция в России к 2025 году составит 4,5% с дальнейшей стабилизацией. Для достижения этой цели регулятор поддержит жесткие денежно-кредитные условия, включая высокую ключевую ставку.

В числе альтернативных сценариев ЦБ предложил дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

При дезинфляционном сценарии ВВП вырастет за счет привлечения инвестиций и роста совокупной производительности, что приведет к увеличению потребления и валового накопления.

При проинфляционном сценарии рынок труда останется жестким, а рост предложения приведет к повышенному инвестиционному спросу. В этом случае внутренний спрос и рост затрат на труд окажут давление на инфляцию.

Третий сценарий - рисковый, он окажется реализованным в случае ухудшения условий на фоне рецессии в крупных экономиках и мирового финансового кризиса в 2025 году. Это приведет к снижению мирового спроса и двухлетнему падению ВВП России. В ЦБ спрогнозировали в этом случае инфляцию на уровне 13-15%.

Ранее Банк России рекомендовал страховым компаниям выплачивать возмещение пострадавшим от атаки ВСУ жителям приграничья.

ЦБ РФ
22 августа 2024, 07:45
Красная икра и рыба не подорожают к Новому году в России
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Россияне смогут себе позволить рыбу и красную икру к новогоднему столу, так как предпосылок для их подорожания нет. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.

«И рыба, и икра - будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола», - подчеркнул он.

Патрушев рассказал, что рыбаки добыли в этом году больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом. По его словам, также вырос вылов мойвы, тюльки и хамсы, из которых делают рыбные консервы и пресервы. Он напомнил, что в прошлом году тоже вставал вопрос о повышении цен, хотя рыбаки добыли 608 тысяч тонн рыбы.

«Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов», - заключил зампредседателя правительства.

Ранее в России увеличились продажи черной икры. С 1 января по 15 июня количество покупок осетровой икры выросло на 9% в России и на 14% - в Москве и Подмосковье. Самыми популярными оказались стеклянные и жестяные банки по 50–100 граммов, а не по 30–50 граммов, как это было раньше.

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