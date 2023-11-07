07 ноября 2023, 10:30

«Почта Россия» запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию

РИА «Новости»
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Государственная компания «Почта России» запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию. Их можно забрать в любом отделении «Белпочты» с интернетом, сообщил ТАСС. Как уточнили представители оператора почтовой связи, сумму будут выдавать в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики. Она будет доступна получателю сразу после отправки.

Срочный международный почтовый перевод представляет аналог банковского перечисления через платежные системы, напомнили в «Почте России». Также эта услуга доступна с Арменией и Киргизией с тарифами 0,9% и 1,2% соответственно.

Тариф в Белоруссии составляет 1,8%. Также перевод работает в обратном направлении: получатель в России может забрать перечисленную сумму в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения. Воспользоваться услугой можно более чем в 30 тысячах отделений госкомпании.

Белоруссия Россия Деньги
05 ноября 2023, 17:17
Оценка годовой инфляции россиянами оказалась вдвое пессимистичнее реальных цифр
Pixabay
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Россияне в среднем оценивают годовую инфляцию примерно в 14%, хотя на самом деле она всего лишь перевалила за 6,6%, а по итогам года, согласно прогнозам Центробанка, достигнет 7–7,5%. В ЦБ объяснили, что таковы особенности восприятия: люди судят по товарам, которые подорожали сильнее всего, а удешевления некоторых других товаров или сохранения их стоимости практически не замечают. В основном инфляцию определили цены на фрукты и овощи.

Россияне в среднем оценивают годовую инфляцию примерно в 14%, хотя на самом деле она всего лишь перевалила за 6,6%, а по итогам года, согласно прогнозам Центробанка, достигнет 7–7,5%. В ЦБ объяснили, что таковы особенности восприятия: люди судят по товарам, которые подорожали сильнее всего, а удешевления некоторых других товаров или сохранения их стоимости практически не замечают. В основном инфляцию определили цены на фрукты и овощи.

Цены на некоторые продукты действительно выросли, в том числе из-за скачков курса рубля. По данным Росстата , за последнюю неделю октября в пределах от 0,2% до 2,3% подорожали хлеб, сливочное масло, свинина, говядина, сосиски и сардельки, колбасы, подсолнечное масло, яйца. А с января особенно сильно подорожали бананы (более чем на 42%), капуста и помидоры (примерно на 22% и 21% соответственно), а также морковь и другие фрукты и овощи.

Как пояснил РИА «Новости» гендиректор группы продуктовых компаний «Тамаки» Андрей Белянин, транспортировка продуктов даже внутри страны стала сложнее и дороже. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев констатировал повышение среднего тарифа на автоперевозки из столицы в регионы на 50–70% за два года.

Ранее СМИ спрогнозировали подорожание мандаринов к Новому году.

Продукты Инфляция
04 ноября 2023, 14:26
Доля безналичной оплаты в России превысила 80% — Набиуллина
РИА «Новости»
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Россияне стали чаще пользоваться безналичной оплатой. Еще 10 лет назад этот показатель составлял всего 25%, а сейчас — более 80%. Такое заявление сделала на выставке-форуме «Россия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.

«Один из показателей „продвинутости“ финансовой системы - доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными - больше 80%», - сообщила Набиуллина.

Россиян стали также чаще интересовать депозиты , при этом темпы кредитования замедлились, рассказывала глава Центробанка. Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции.

Ранее министр финансов Антон Силуанов дал прогнозы по курсу рубля. Он сообщил, что введенные валютные меры сыграли свою роль, и курс рубля дальше сохранится на нынешнем уровне.

Россияне стали чаще пользоваться безналичной оплатой. Еще 10 лет назад этот показатель составлял всего 25%, а сейчас - более 80%. Такое заявление сделала на выставке-форуме «Россия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.

Банки Россия Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 13:50
Российские предприятия нарастят переработку нефти на 2% — Минэнерго
Unsplash
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Россия нарастит темпы первичной переработки нефти примерно на 2%. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на международной выставке-форуме «Россия», сообщил ТАСС.

«Первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул он.

Шульгинов также опроверг информацию о введении Россией экспортных пошлин на сжиженный природный газ.

«В рамках увеличения дохода и в рамках изменения Налогового кодекса такая мера не рассматривается», - отметил глава Минэнерго.

Ранее он заявил о готовности России провести переговоры с Евросоюзом о поставках газа. Шульгинов обратил внимание, что государство не закрывало западное направление для поставок и продолжает ждать предложений для сотрудничества в этой сфере. Он также назвал Пакистан и Индию перспективными заказчиками в газовой отрасли.

Нефть Россия Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 12:07
Силуанов спрогнозировал курс рубля
РИА «Новости»
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Введенные валютные меры сыграли свою роль, курс рубля дальше сохранится на нынешнем уровне. Такое заявление сделал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», сообщило РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания.

«То, что было принято - по ужесточению контроля, сыграло свою роль и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», - подчеркнул он.

Объем российского Фонда национального благосостояния уменьшился на 107,106 миллиарда и достиг 13,541 триллиона рублей за октябрь 2023 года. Текущий объем фонда составляет 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

Ранее курс доллара достиг отметки в 92 рубля впервые со 2 августа 2023 года. Евро опустился до 97,85 рубля. Представители российских банков назвали самое выгодное время для покупки валюты.

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