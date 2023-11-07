«Почта Россия» запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию

Оценка годовой инфляции россиянами оказалась вдвое пессимистичнее реальных цифр

Россияне в среднем оценивают годовую инфляцию примерно в 14%, хотя на самом деле она всего лишь перевалила за 6,6%, а по итогам года, согласно прогнозам Центробанка, достигнет 7–7,5%. В ЦБ объяснили, что таковы особенности восприятия: люди судят по товарам, которые подорожали сильнее всего, а удешевления некоторых других товаров или сохранения их стоимости практически не замечают. В основном инфляцию определили цены на фрукты и овощи.

Россияне в среднем оценивают годовую инфляцию примерно в 14%, хотя на самом деле она всего лишь перевалила за 6,6%, а по итогам года, согласно прогнозам Центробанка, достигнет 7–7,5%. В ЦБ объяснили, что таковы особенности восприятия: люди судят по товарам, которые подорожали сильнее всего, а удешевления некоторых других товаров или сохранения их стоимости практически не замечают. В основном инфляцию определили цены на фрукты и овощи.

Цены на некоторые продукты действительно выросли, в том числе из-за скачков курса рубля. По данным Росстата , за последнюю неделю октября в пределах от 0,2% до 2,3% подорожали хлеб, сливочное масло, свинина, говядина, сосиски и сардельки, колбасы, подсолнечное масло, яйца. А с января особенно сильно подорожали бананы (более чем на 42%), капуста и помидоры (примерно на 22% и 21% соответственно), а также морковь и другие фрукты и овощи.

Как пояснил РИА «Новости» гендиректор группы продуктовых компаний «Тамаки» Андрей Белянин, транспортировка продуктов даже внутри страны стала сложнее и дороже. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев констатировал повышение среднего тарифа на автоперевозки из столицы в регионы на 50–70% за два года.

Ранее СМИ спрогнозировали подорожание мандаринов к Новому году.