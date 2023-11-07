«Почта Россия» запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию
Государственная компания «Почта России» запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию. Их можно забрать в любом отделении «Белпочты» с интернетом, сообщил ТАСС. Как уточнили представители оператора почтовой связи, сумму будут выдавать в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики. Она будет доступна получателю сразу после отправки.
Срочный международный почтовый перевод представляет аналог банковского перечисления через платежные системы, напомнили в «Почте России». Также эта услуга доступна с Арменией и Киргизией с тарифами 0,9% и 1,2% соответственно.
Тариф в Белоруссии составляет 1,8%. Также перевод работает в обратном направлении: получатель в России может забрать перечисленную сумму в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения. Воспользоваться услугой можно более чем в 30 тысячах отделений госкомпании.