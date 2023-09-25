Почта России ответила на заявление Матвиенко о дыре в бюджете

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По его словам, начало года для Почты России было крайне непростым. Но за полгода компании удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

«[Удалось] почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей», - сказал он.

Ситуация остается достаточно напряженной. Около 27 тысяч почтовых отделений в селах и удаленных районах показывают отрицательную маржинальность. Однако они по-прежнему выполняют социальную функцию.

Отделения Почты России нужны людям и государству, но для их содержания необходима системная поддержка, констатировал Волков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что финансовое положение компании находится в плачевном состоянии. Она указала на дыру в бюджете Почты России и призвала кабмин выстроить грамотный рабочий процесс организации.

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