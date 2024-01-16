Песков назвал чувствительной тему проверок Китаем сделок с Россией

«В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать», - пояснил представитель Кремля.

По данным Bloomberg, как минимум два китайских банка начали проверки в отношении российского бизнеса. Аудит также затронул иностранных клиентов, ведущих дела с Россией.

По указу президента США Джо Байдена, ужесточившего вторичные санкции, Минфин имеет право вводить меры против банков, оказывающих услуги россиянам, находящимся в санкционном списке. В частности, речь идет о возможности отключать нарушителей от финансовой системы.