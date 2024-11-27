Песков напомнил о рублевой зарплате россиян на фоне динамики курса доллара

«Вы зарплату в какой валюте получаете?» - спросил Песков журналиста.

Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь, что в России подавляющее большинство операций с Казахстаном производится в рублях и тенге. Он добавил, что это вызывает удовлетворение.

На четверг, 28 ноября, Центральный банк России установил официальный курс доллара США на уровне 108,0104 рубля. По мнению финансового эксперта Андрея Бархоты, к концу декабря курс доллара может достичь 122 рублей.

При этом ЦБ на время прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Аналитик Дмитрий Голубовский назвал эти действия «перекладыванием из одного кармана в другой».