Первые 612 тысяч яиц из Азербайджана ввезли в Россию

Грузовики 19 декабря проехали через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Машины ввезли 36 тонн яиц, или 612 тысяч штук. Они поступят в продажу на территории России.

По информации Россельхознадзора, решение о поставках яиц из Азербайджана приняли в ноябре. Специалисты ведомства обсуждали этот вопрос во время визита в республику.

Яйца за год подорожали более чем на 40%, только в ноябре цены подскочили на 15,1%. Президент России Владимир Путин связал это с возросшим спросом на недорогой источник белка и недоработкой правительства в части обнуления ввозных пошлин. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил недочеты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил, что цены на яйца не опустятся моментально.