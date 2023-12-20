20 декабря 2023, 06:36

Первые 612 тысяч яиц из Азербайджана ввезли в Россию

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Россию ввезли первую партию импортных яиц из Азербайджана весом 36 тонн. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Грузовики 19 декабря проехали через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Машины ввезли 36 тонн яиц, или 612 тысяч штук. Они поступят в продажу на территории России.

По информации Россельхознадзора, решение о поставках яиц из Азербайджана приняли в ноябре. Специалисты ведомства обсуждали этот вопрос во время визита в республику.

Яйца за год подорожали более чем на 40%, только в ноябре цены подскочили на 15,1%. Президент России Владимир Путин связал это с возросшим спросом на недорогой источник белка и недоработкой правительства в части обнуления ввозных пошлин. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил недочеты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил, что цены на яйца не опустятся моментально.

Еда Сельское хозяйство Продукты Азербайджан
19 декабря 2023, 20:28
Россиянам сохранят ставку по ипотеке при отказе от страховки
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Берущие кредиты для покупки квартиры россияне с 1 июля 2024 года могут смело отказываться от страховки без страха повышения ставки. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на официальном портале нормативно-правовых актов.

Подписанный закон предусматривает внесение поправок в федеральный закон «О потребительском кредите».

Действующая норма разрешает банкам при отказе заемщика от страховки повышать кредитную ставку до уровня, который действовал на момент выдачи ипотеки без страховки. С 1 июля 2024 года, такого права кредитные учреждения лишатся.

С этой инициативой ранее выступил Центральный банк, который подчеркивал, что нельзя допускать повышения платежей по кредиту, если клиент отказывается от заключения договора страхования или расторгает его.

Действие нового закона распространят на все соглашения о выдаче ипотечных кредитов, заключенных после 1 июля 2024 года.

Правительство России в конце прошлой недели повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке в новостройках или при строительстве частного дома до 30%. Ставку в 8% годовых оставили без изменений.

Кроме того, увеличили предельный размер кредита до девяти миллионов рублей под 2% годовых по Дальневосточной и Арктической ипотекам для молодых семей, а также медиков и сотрудников образовательных организаций.

Ипотека Владимир Путин
19 декабря 2023, 17:57
Российских пенсионеров и льготников освободят от комиссии при оплате ЖКХ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Комиссии за проведение оплаты жилищно-коммунальных услуг отменят для пенсионеров и льготных категорий россиян с 1 июля 2024 года. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс России. Текст предусматривает, что вознаграждение за перечисление средств при оплате услуг ЖКХ, а также пеней за просрочку не будет для россиян, которые нуждаются в социальной поддержке. Конкретные категории граждан определит правительство своим постановлением.

Кроме того изменения внесут в закон «О банках и банковской деятельности». Поправка отменит право кредитных организаций брать комиссию за перечисление средств при оплате жилищно-коммунальных услуг. Новая норма не коснется «Почты России».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал несправедливыми комиссии при оплате услуг ЖКХ пенсионерами. Уже после выступления глава государства признался, что оговорился и имел в виду льготников. При этом он подчеркнул, что правительство все равно освободит от дополнительных трат всех российских пенсионеров.

Банки ЖКХ Пенсионеры Владимир Путин
19 декабря 2023, 12:01
Зарубежное вино дешевле 700 рублей исчезнет из российских магазинов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Повышение ставок акцизов и увеличение пошлины на ввоз приведут к тому, что в 2025 году в России прекратят продавать зарубежное вино дешевле 700 рублей за бутылку. Президент одного из крупнейших поставщиков Simple Group Максим Каширин сказал об этом РБК.

«До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс „умирания“ этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», - сказал он.

В августе 2023 года таможенную пошлину на импортные вина подняли с 12,5% до 20%. С мая следующего года повысят ставки акциза независимо от страны-производителя - с 34 до 108 рублей на тихие вина и с 45 до 141 на игристые. Некоторые производители смогут получить налоговый вычет, если направят его на развитие хозяйства.

Максим Каширин заявил, что скажутся также экономические проблемы стран-производителей. По его словам, в Европе подскочили цены на стеклотару, транспорт, электричество и картон. Все это отразится на категории зарубежных вин стоимостью до пяти евро за бутылку - этот сегмент в России просто исчезнет.

Вслед за повышением цен импортного вина подорожает и российское, предупредил он. Спрос на дорогое вино ниже, а конкуренция выше. Представитель Simple Group заявил, что правительство неправильно подошло к поддержке отечественной отрасли.

Дешевые вина из Италии, Франции и Испании заменят напитками из Аргентины, ЮАР и Чили, объявила торговая компания Fort. Они и до введения заградительных пошлин занимали часть рынка.

Налоги Алкоголь Пошлины Бизнес Вино Деньги Импортозамещение
19 декабря 2023, 10:28
Систему ухода за престарелыми предложили финансировать за счет новых страховых взносов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России предложили ввести новые страховые взносы. Часть зарплаты смогут направлять на финансирование системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщил РБК.

Идею озвучили в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами» в последнем номере журнала Института Гайдара «Экономическое развитие России». Авторы предложили ввести сначала добровольное, а затем обязательное страхование системы ухода за престарелыми людьми и инвалидами в размере 0,5% зарплаты.

Среди авторов - директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики Святослав Сорокин и замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Представитель Минэкономразвития заявил, что мнение его сотрудника не является позицией всего министерства.

Систему долговременного ухода запустили в 2018 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Нуждающиеся смогли получить медицинскую и социальную помощь на дому или в стационаре. Заявления принимали органы соцзащиты, степень нуждаемости определяла медкомиссия. Систему финансировали субъекты, часть средств выделяли из федерального бюджета в виде субсидий. Авторы статьи предложили, опираясь на международный опыт, сделать эту систему страховой.

Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах работающим родителям детей-инвалидов. Их получат те, кто работает неполный день, в том числе дистанционно.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры

Новости по теме