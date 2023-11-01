Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России предложили поднять до 25%
В России призвали изменить условия получения льготной ипотеки. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил Минфину и Центробанку оставить программу только в регионах с низким спросом на жилье и повысить первоначальный взнос до 25%, сообщили «Известия».
Программа покупки квартир в новостройках по сниженной ставке завершится в середине 2024 года. Депутат предложил не отменять ее, а продлить с изменениями. Например, с января повысить первоначальный взнос с 20% до 25%, а с июля выдавать льготную ипотеку только в регионах с низким спросом на недвижимость.
Он объяснил, что за первые восемь месяцев 2023 года 95% жилищных кредитов оформили по льготной программе. В федеральный бюджет следующего года заложили на ее реализацию 119,4 миллиарда рублей, но из-за высокого спроса придется потратить в четыре раза больше. Александр Якубовский заявил, что рискованно увеличивать расходы и без того дефицитного бюджета.
«Нужно переходить к более адресным программам ипотечного кредитования, запускать их локально, там, где необходимо стимулировать недостаточный спрос», - предложил депутат.
Центробанк обращался в правительство с идеей повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечный рынок перегрелся.