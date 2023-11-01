01 ноября 2023, 10:18

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России предложили поднять до 25%

РИА «Новости»
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В России призвали изменить условия получения льготной ипотеки. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил Минфину и Центробанку оставить программу только в регионах с низким спросом на жилье и повысить первоначальный взнос до 25%, сообщили «Известия».

Программа покупки квартир в новостройках по сниженной ставке завершится в середине 2024 года. Депутат предложил не отменять ее, а продлить с изменениями. Например, с января повысить первоначальный взнос с 20% до 25%, а с июля выдавать льготную ипотеку только в регионах с низким спросом на недвижимость.

Он объяснил, что за первые восемь месяцев 2023 года 95% жилищных кредитов оформили по льготной программе. В федеральный бюджет следующего года заложили на ее реализацию 119,4 миллиарда рублей, но из-за высокого спроса придется потратить в четыре раза больше. Александр Якубовский заявил, что рискованно увеличивать расходы и без того дефицитного бюджета.

«Нужно переходить к более адресным программам ипотечного кредитования, запускать их локально, там, где необходимо стимулировать недостаточный спрос», - предложил депутат.

Центробанк обращался в правительство с идеей повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечный рынок перегрелся.

Депутаты Кредиты Ипотека Льготная ипотека
01 ноября 2023, 08:58
Экономист предрек финансовый кризис по всему миру
РИА «Новости»
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Все указывает на то, что в мире наступит финансовый кризис. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он напомнил, как недавно его коллега Роберт Кийосаки указал на приближение величайшей в истории катастрофы на финансовых рынках. По словам экономиста, большие проблемы наблюдаются в Италии. Страна вместе с Испанией может выйти из еврозоны. Если это произойдет, государства пересчитают свой суверенный долг из евро в лиру или в песету. «По факту это дефолт, банковский кризис, может, и еще что-то будет. Но в принципе это предвестники кризиса, и он будет, конечно, мировой», - подчеркнул Разуваев.

Если глобальный кризис и рецессия наступят, упадут цены на энергоносители. Разуваев не рекомендовал сейчас держать деньги в биткоинах. По его словам, лучше вкладываться в драгоценные металлы и акции нефтяных компаний.

В пятницу, 27 октября, Центробанк увеличил ключевую ставку сразу с 13% до 15%. Эксперты отметили, что такое решение регулятора приведет к укреплению рубля.

Кризис Деньги
01 ноября 2023, 08:44
ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке
РИА «Новости»
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После решения Центробанка повысить ключевую ставку банк ВТБ изменил условия ипотечного кредитования. Минимальную ставку по собственным программам банка повысили до 16,4%, сообщил ТАСС.

С 1 ноября ставки по ипотеке на строящееся, вторичное жилье и рефинанирование повысят на 2,4%. Минимальная переплата составит 16,4% для тех, кто готов получать зарплату на карту ВТБ, и 16,5% для действующих зарплатных клиентов при первоначальном взносе более 20% стоимости жилья и оформлении комплексного страхования.

До 14 декабря клиенты смогут оформить кредит на прежних условиях, если их заявки одобрили до 31 октября. Повышение не затронет программы с господдержкой. Например, ставка на семейную ипотеку останется на уровне 6%, IT-потеку - 5%, Дальневосточную - 2%.

Центробанк из-за ослабления рубля и ускорившейся инфляции повысил ключевую ставку до 15%. Сбербанк изменил ставки по рублевым вкладам.

Банки Кредиты Ипотека Льготная ипотека Социальная ипотека
01 ноября 2023, 06:47
Временное управление, а не кража. Минфин ответил на обвинения Carlsberg
РИА «Новости»
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Пивоваренная компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не в собственность российского государства. Минфин в своем Telegram-канале опроверг обвинения холдинга Carlsberg Group в краже предприятия.

«„Балтика“ не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», - объяснили в министерстве.

Введение временного управления, по информации пресс-службы, не привело к изменению структуры собственности предприятия. В Минфине заявили, что «Балтика» попала под действие апрельского указа президента о временном управлении имуществом стран, которые незаконно ограничили права собственности россиян.

Генеральный директор холдинга Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен обвинил правительство России в краже «Балтики» и заявил, что намерен защищать свои активы. С 1 апреля 2024 года российская компания не сможет продавать продукцию под брендом Carlsberg, так как истечет действие лицензионного соглашения.

Бизнес
01 ноября 2023, 06:34
Вывоз лома драгоценных металлов из России запретили на полгода
РИА «Новости»
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Ближайшие полгода в России действует запрет на вывоз лома драгоценных металлов. Правительство ввело ограничение, чтобы увеличить налоговые поступления и предотвратить незаконные внешнеторговые операции. Постановление опубликовали на сайте кабмина.

Лом металлов, плакированных драгоценными металлами, другие отходы и лом, содержащие сами драгметаллы и их соединения, запретили вывозить до 30 апреля 2024 года. Одновременно власти ограничили экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые использовали для извлечения драгоценных металлов.

В правительстве заявили, что это позволит загрузить отечественные аффинажные предприятия и увеличить сумму собранных налогов, а также предотвратить незаконные внешнеторговые операции.

В России уже вводили временный запрет на вывоз лома драгметаллов. Он действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года.

Бизнес Правительство РФ

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