08 апреля 2024, 04:43

Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой

РИА «Новости»
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Время обработки денежных переводов из России в Казахстан увеличилось в связи с опасениями попасть под вторичные санкции. Об этом сообщила газета «Известия».

«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель», - сказано в публикации.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, положение дел ухудшилось с конца февраля. Это случилось из-за того, что банки Казахстана решили защититься от вероятного введения вторичных ограничений, рассказал изданию вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.

Как отметил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, Казахстан не намерен отказываться от работы с Россией. Финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский согласился с этим утверждением.

«Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из России в национальных валютах», - заявил он.

В марте стало известно, что большая часть армянских банков прекратили обслуживание российской платежной системы «Мир». Картами нельзя пользоваться в банкоматах и POS-терминалах местных регуляторов.

Казахстан Банки Санкции Россия Деньги
05 апреля 2024, 19:02
IT-специалистам выдадут больше льготных ипотечных кредитов
РИА «Новости»
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Правительство России увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 5 апреля.

Общий лимит средств в рамках программы достигнет 700 миллиардов рублей.

«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов», - заявил Мишустин.

Ипотечную программу для сотрудников аккредитованных IT-компаний запустили в 2022 году. Она распространена на специалистов от 18 до 50 лет, льготная ставка составляет до 5% годовых. Цель - поддержать отрасль и создать комфортные условия для работников.

Ранее в России выдали порядка 80 миллиардов рублей на покупку и строительство заводских площадей в рамках программы промышленной ипотеки. Программа позволяет получить в кредит до полумиллиарда рублей, в том числе реконструкцию или модернизацию заводских цехов. Льготная ставка для предприятий составит 5% годовых, для технологических компаний - 3%.

Рубль Строительство Россия Кредиты Михаил Мишустин Покупки
05 апреля 2024, 06:28
Япония запретила поставлять в Россию машинное масло и трубы для нефтепроводов
РИА «Новости»
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Правительство Японии расширило антироссийские санкции. В запрещенный к экспорту список внесли 164 категории товаров, в том числе автомобильные двигатели и машинное масло, сообщили «Известия» со ссылкой на заявление Минэкономики страны.

Японским компаниям запретили поставлять в Россию нитроцеллюлозу, машинное масло, литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, автомобильные двигатели и другие товары. Всего в черный список внесли 164 категории. Ограничения вступят в силу 17 апреля.

Одновременно запретили импорт российских непромышленных алмазов от одного карата. Он вступит в силу позднее, 10 мая.

США и Канада ограничили ввоз алмазов и бриллиантов из России. Европейские трейдеры выступили против таких санкций. Проверка камней в Антверпене потребовала новых расходов и больше времени на доставку.

Экспорт Япония Санкции Россия
04 апреля 2024, 11:14
Торговые площади IKEA займет «Мегамаркет» — СМИ
Global Look Press
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Освободившиеся торговые площади шведской сети IKEA в России достанутся маркетплейсу «Мегамаркет». Переговоры об аренде вышли на финальную стадию, сообщило РИА «Новости».

«Сделка находится на финальной стадии», - сказал источник агентства.

По его информации, «Мегамаркет» рассчитывал на площади IKEA в 14 торгово-развлекательных комплексах «Мега». Все они перешли в собственность Газпромбанка.

Другим претендентом на аренду 10 торговых площадей стала ГС «Основа», решившая открыть на месте магазинов шведских товаров для дома сеть термальных комплексов. Первый планировали запустить в Казани. «Коммерсант» сообщил, что Газпромбанк получил 14 из 15 работавших в России ТРЦ «Мега». Они принадлежали Ingka Centres.

IKEA в марте 2022 года объявила о приостановке работы в России. Кроме магазинов ей принадлежали несколько фабрик.

Магазины Бизнес Деньги IKEA
04 апреля 2024, 10:30
Зарубежные патенты решили «параллельно импортировать» в Россию
Freepik
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В России создадут межведомственную комиссию по параллельному импорту патентов. Ее сделают ответственной за использование зарубежных изобретений и промышленных образцов без разрешения правообладателей, сообщил РБК.

Кабмин по поручению президента России Владимира Путина согласовал постановление о создании подкомиссии по вопросам использования изобретений, промышленных образцов и полезных моделей при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган займется принудительным лицензированием - выдачей разрешений на использование зарубежной интеллектуальной собственности без согласия обладателей прав ради общественных интересов и нацбезопасности.

Патенты начнут «параллельно импортировать» только в исключительных случаях и при соблюдении списка требований. Например, подать заявку смогут компании, 75% акций которых принадлежат гражданину России или государству, и потребуется отказ владельца патента или отсутствие ответа в установленный срок.

Многие производители, ушедшие из России в 2022 году, вернулись на рынок через параллельный импорт. Среди них Electrolux и Zanussi. Экономист Александр Дудчак допустил, что этот механизм отменят, когда появятся альтернативные поставщики или отечественные производители.

Бизнес Экономика Импортозамещение

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