05 июня 2024, 01:39

«Перегрета до предела». Глава Сбербанка — об экономике России

РИА «Новости»
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Российская экономика сильно перегружена, а основные мощности находятся на предельном для страны уровне. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил во время выступления в Совете Федерации, сообщило РИА «Новости».

«У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», - подчеркнул он.

Греф добавил, что в стране растут объемы кредитования, увеличиваются процентные ставки, а также повышаются зарплаты в различных отраслях для привлечения работников.

И если рост цен в обычной ситуации может компенсироваться притоком импорта, то сейчас, учитывая западные санкции против России, конкуренции у импорта нет и цены продолжают расти. По его словам, «мы оказываемся вот в этом замкнутом круге».

Ранее стало известно, что Сбербанк откроет 16 отделений на новых российских территориях до конца июля.

Сбербанк Экономика
04 июня 2024, 10:47
Бизнес призвал сократить пятиступенчатую шкалу НДФЛ
РИА «Новости»
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Правительство внесло слишком сложную пятиступенчатую шкалу НДФЛ, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В интервью РБК он предложил сократить количество ставок и поднять пороги доходов.

Он подтвердил, что предложенная кабмином налоговая реформа отвечала запросу россиян на социальную справедливость и предполагала, что богатые станут больше вносить в казну. Однако, по мнению Шохина, она слишком сложная и принесет риски.

«Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону , что приведет к размытию налоговой базы», - предупредил он.

Шохин предложил компромиссный, как он его назвал, вариант - сократить количество ставок и установить верхнюю планку на уровне 18% вместо 22%. Порог в пять миллионов рублей дохода он призвал установить для применения ставки 13% , а ставку 15% применять при доходах от пяти до 50 миллионов рублей.

Поправки в Налоговый кодекс России разработал Минфин. Правительство одобрило предложенную донастройку налоговой системы , и законопроект внесли в Госдуму.

Бюджет России Налоги Минфин РФ Бизнес ФНС РФ Правительство РФ Экономика
03 июня 2024, 18:50
Минфин пересмотрел дефицит бюджета России на этот год
РИА «Новости»
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Дефицит федерального бюджета России по итогам 2024 года увеличится до 2,12 триллиона рублей, что на 525 миллиардов больше установленного законом объема. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте, который ведомство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2024 года увеличится до 2,12 триллиона рублей, что на 525 миллиардов больше установленного законом объема. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте , который ведомство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Новые параметры Минфин установил на основе новых прогнозов по росту валового внутреннего продукта на этот год в объеме 191,437 триллиона рублей (в прошлой версии были 79,956 триллиона) и инфляции на уровне в 5,1% (в прошлой версии - 4,5%).

Общий объем доходов федеральной казны по итогам года составит 36 062,5 триллиона рублей (18,3% к ВВП), что на 2,8 триллиона ниже установленного законом объема. Расходы на текущий период зафиксировали на уровне 37 182,6 триллиона рублей или 19,4% к ВВП, вместо предусмотренных законом 36 660 триллиона.

Таким образом, общий дефицит по итогам года составит 2 120,1 миллиарда рублей (1,1% к ВВП).

При этом ведомство предложило увеличить верхний предел государственного внутреннего долга с 26,637 триллионов рублей до 26,680 триллиона, а внешний сократить с 64 миллиардов долларов до 63 в американской валюте.

Первоначальную версию закона о федеральном бюджете на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов депутаты Госдумы приняли в ноябре. Документ предусматривал снижение дефицита бюджета и ограничение этого показателя на уровне в 1% ВВП.

Бюджет России Госдума РФ Минфин РФ
03 июня 2024, 13:26
В Кремле назвали результаты сделок ОПЕК+ продуктом консенсуса
РИА «Новости»
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Участники ОПЕК+ принимали решения по ограничению нефтедобычи коллегиально, при активном участии России. Действия экспортеров стабилизировали рынок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира», - сказал официальный представитель Кремля.

Россия, по словам Пескова, заняла ответственную позицию и приняла активное участие в диалоге. Он назвал все решения ОПЕК продуктом консенсуса и заявил об уважении к партнерам.

Представители Алжира, Кувейта, Ирака, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Казахстана объявили о продлении договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2025 года с сохранением почти всех прежних квот. Следующую встречу стран ОПЕК назначили на декабрь 2024 года.

Участники ОПЕК принимали решения по ограничению нефтедобычи коллегиально, при активном участии России. Действия экспортеров стабилизировали рынок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Дмитрий Песков Экспорт Нефть ОПЕК Экономика
03 июня 2024, 12:36
«Додо Пицца» объяснила судебные претензии к Telegram
Unsplash
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Владеющая сетью пиццерий компания «Додо Франчайзинг» пожаловалась в суд на Telegram FZ-LLC. Она потребовала вернуть своему каналу прежнее название, присвоенное мошенниками, и изменить правила использования мессенджера, сообщил РБК.

Иск «Додо Пиццы» зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Коми. Она обвинила Telegram в создании условий для недобросоветной конкуренции из-за отсутствия ограничений на имена каналов, созвучные с популярными торговыми марками. Компания потребовала вернуть ее каналу присвоенное третьими лицами название и внести изменения в правила работы с мессенджером.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос - названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», - объяснила старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова.

По ее словам, мошенники выкупали за криптовалюту TON названия каналов и вымогали у правообладателей деньги. Юрист заявила, что Telegram не контролировал этот процесс и не реагировал на жалобы.

В судебном иске «Додо Пицца» указала канал Dodo pizza. В нем 28 подписчиков и объявление о продаже за 575 тысяч долларов.

Мошенники использовали Telegram для обмана не только больших компаний, но и рядовых россиян. Например, сделали поддельный канал сайта госуслуг.

Суд Telegram Бизнес

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