30 ноября 2023, 06:44

Пенсионеров в России пересчитают по-новому

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Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм», что это позволит уточнить нагрузку на бюджет.

Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм» , что это позволит уточнить нагрузку на бюджет.

«Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», - объяснил он.

Специалисты соберут информацию по трем формам статистического наблюдения: краткой «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» о неработающих пенсионерах, «94 Пенсии-Р» о работающих. Данные передадут в территориальные органы Социального фонда, где их проанализируют и сгруппируют. Андрей Гиринский объяснил, что их используют для того, чтобы точнее рассчитать индексацию пенсий в отдельно взятых регионах.

В 2024 году средний размер страховой пенсии увеличат до 22 605 рублей, по старости - до 23 449 рублей. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют на 7,5%.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
29 ноября 2023, 11:44
Главный акционер СДЭК решил избавиться от своей доли в российском бизнесе
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Основатель и мажоритарный акционер оператора СДЭК Леонид Гольдорт начал поиск покупателя своей доли в ООО «СДЭК-глобал». Об этом сообщило издание «Ведомости».

Гольдорт решил продать свою долю в компании из-за переезда в Израиль. По информации издания, он провел переговоры с Совкомбанком, Qiwi, АФК «Система» и «Тинькофф банком». Источник газеты отметил, что интерес к сделке по продаже доли в СДЭК также проявили Сбербанк, «Делимобиль» и «Почта России».

В беседе с изданием Гольдорт заявил, что СДЭК «открыта к стратегическим партнерствам», но отказался подтвердить продажу своей доли в компании.

Ранее первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский указал на высокую эффективность финансовой организации за первую половину 2023 года, сообщил RT. Он назвал выдающимся результатом прибыль, которая составила 52 миллиарда рублей.

Ранее «Ведомости» анонсировали возможную сделку между ПАО «Газпром» и Aurus. Газовая компания планировала приобрести долю в производстве автомобилей.

Израиль Россия Бизнес
28 ноября 2023, 22:45
Работавший с россиянами армянский Armbrok закроет счета части иностранцев
Freepik
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Брокер из Армении Armbrok, который также работал с Россией, начал закрывать брокерские счета нерезидентов в связи с ужесточением внутренних правил для иностранцев. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на представителя брокера.

Источник отметил, что компания всегда следовала и будет следовать правилам высших депозитариев. Он подчеркнул, что решение не относится к дополнительным требованиям партнеров организации, а закрытие брокерских счетов не касается всех нерезидентов. При этом представитель армянского брокера не уточнил, на жителей каких именно стран распространят запрет.

В Armbrok добавили, что активы клиентов-нерезидентов отправят на их счета в других банках или брокерах, исходя из поручений клиентов на вывод.

Ранее финансист Егор Диашов призвал проверять брокера на сайте Центробанка при инвестировании, там есть информация о всех брокерских компаниях. По его словам, приложение для вложения денег может запрашивать личные данные.

Инвестиции Армения Деньги
28 ноября 2023, 14:21
Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» из-за «Дружбы»
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Производство по требованию «Транснефти» к «Роснефти» на два миллиарда рублей из-за загрязнения нефтепродуктов на магистрали «Дружба» в 2019 году прекратили. Пресс-служба Арбитражного суда Москвы заявила об этом РБК.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Производство по делу прекращено», - сообщил представитель суда.

«Транснефть» подала иск в августе 2022 года. Она потребовала от «Роснефти» два миллиарда рублей за неисполнении или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам хранения. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 ноября 2023 года прекратил производство по жалобе «Роснефти» на отказ суда по иску к «Транснефти» на 3,4 миллиарда рублей.

Тяжба началась после того, как в апреле 2019 года на нефтепроводе «Дружба» произошло загрязнение хлорорганикой с последовавшим сбоем поставок. Из-за этого до июня приостановили перекачку сырья в Белоруссию, Польшу, Украину, Венгрию, Германию и Прибалтику.

«Известия» сообщали, что переговоры по компенсации планировали провести в Минске.

Суд Нефть Роснефть
28 ноября 2023, 10:22
Ситуацию на рынке ценных бумаг сравнили с «кровавой баней»
Unsplash
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Финансовый рынок начал падать в 2022 году, и эта тенденция только будет продолжаться. Об этом изданию Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини.

Он назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней» и предсказал, что инвесторы и держатели акций в ближайшие 10 лет рискуют потерять десятки триллионов долларов.

«Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», - отметил экономист.

Рубини напомнил, что кризис начался после того, как стоимость криптовалют, «мемных акций», недвижимости, облигаций и ценных бумаг завышались из-за денежно-кредитного и налогово-бюджетного смягчения. По его мнению, этот «пузырь» лопнул в 2022 году и привел к падению финансового рынка.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский рассказал о стратегиях инвестиций в криптовалюту. Он отметил, что продажу и покупку Биткоина и эфира можно совершать без посредников. По словам аналитика, для успешного заработка начинающему инвестору потребуются крепкие нервы.

Инвестиции Кризис Экономика

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