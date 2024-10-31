Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ

Размер субсидии зависит от региона. В Москве ее размер составляет 10% от дохода семьи. В Якутии - 15%. Также пенсионерам доступна компенсация расходов по капремонту. Для людей старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет - 100%.

«Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», - подчеркнула сенатор.

Одиноких пенсионеров в Москве освобождают от платы за вывоз мусора. Им же предоставляют скидку в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячную компенсацию за телефонную связь. В ноябре некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям.