Пенсии россиян в 2025 году проиндексируют дважды

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«В следующем году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%, отмечу, что начиная с 2025 года индексация будет два раза в год - 1 февраля и 1 августа», - пояснил он.

По словам Чиркова, первую индексацию произведут по уровню инфляции, а вторую - по уровню доходов бюджета Социального фонда.

Ранее стало известно, что средний размер выплаты для неработающих пенсионеров в 2024 году может вырасти до 23 405 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что общая сумма расходов на индексацию выплат составит примерно 600 миллиардов рублей.

Согласно проекту бюджета Социального фонда на 2024 год, в этом году число пенсионеров в России вырастет на 1,13 миллиона человек, а за 2024 год - на 568,5 тысячи.