13 мая 2024, 02:49

Пенсии неработающих россиян с 2025 года проиндексируют дважды

РИА «Новости»
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Страховые пенсии по старости для пенсионеров, которые не работают, будут индексироваться России два раза в год. Такие изменения ожидаются с 2025 года, рассказала РИА «Новости» член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии будут индексироваться с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», - пояснила она.

По слова Бессараб, в России насчитывают 43 миллиона получателей всех видов пенсий.

Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее напомнила, что самозанятые россияне могут докупить до 15 лет стажа. Остальные категории граждан - до 7,5 года, Парламентарий отметила, что россияне смогут сами определять сумму добровольных страховых взносов.

Пенсия Пенсионеры Россия
12 мая 2024, 16:46
Госдума привлечет экспертов для обсуждения изменений налоговой системы
РИА «Новости»
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Публичное обсуждение донастройки налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая, чтобы депутаты успели принять все изменения до окончания весенней сессии. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он подчеркнул, что уже получил от коллег из разных фракций множество предложений и теперь их необходимо обсудить с экспертами, учеными и бизнесом в специальном совете при комитете.

«Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12:00», - заявил Макаров.

Депутат добавил, что в принятии решений до начала каникул заинтересованы все, потому что тогда у всех останется время подготовиться к внедрению этой системы, которая заработает с 1 января 2025 года.

Поручение о дополнительной настройке налоговой системы президент России Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию. Он призвал сделать сбор налогов более справедливым и стабильным, чтобы не менять основные параметры.

К этому вопросу глава государства вернулся во время выступления на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. Путин подчеркнул, что модернизация фискальной системы простимулирует бизнес увеличить объем инвестиций в социальные и кадровые проекты.

Налоги Депутаты Россия
10 мая 2024, 14:36
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
РИА «Новости»
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В России необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

«Новую модель экономического роста нужно развернуть в России. Об этом на встрече с крупным бизнесом недавно говорил глава государства. Прежде всего, нужно действовать через создание условий для открытия новых предприятий и дальнейшее формирование экономики предложения», - сказал он.

Мишустин отметил, что общий объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов.

«Для этого нужны дополнительные инвестиции. Рассчитывает, что этому способствовать будет не только государство, но и ответственный бизнес», - добавил глава правительства.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и выразил надежду, что Госдума утвердит его в должности.

Россия Михаил Мишустин
10 мая 2024, 10:59
Пострадавшей от паводка Курганской области выделили 4 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Правительство выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для поддержки пострадавших от паводка жителей и восстановления инфраструктуры. Текст распоряжение опубликовала пресс-служба кабмина.

«Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области», - указали в документе.

Три миллиарда рублей направят на оказание поддержки населению в виде материальной помощи в связи с частичной или полной утратой имущества. Средства также предусмотрены на проведение капитального ремонта жилья.

В документе отметили, что один миллиард направят на восстановительные работы социальной, коммунальной инфраструктуры, обеззараживание территорий после разлива воды.

Власти Курганской, Тюменской, Оренбургской областей начали восстановительные работы. По данным МЧС, в регионах остаются подтопленными из-за весеннего половодья порядка 4,2 тысячи домов.

Рубль Паводки Курганская область Правительство РФ
08 мая 2024, 17:22
Путин назвал работу в ЕАЭС выгодной для стран-участниц
РИА «Новости»
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Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза приносит реальную выгоду каждой стране — участнице объединения. На это указал президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС, который проходит в Москве.

«Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов», - сказал глава государства.

По его словам, совокупный ВВП стран ЕАЭС за десять лет увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. То есть экономические показатели подтверждают эффективность объединения.

Кроме того, ЕАЭС утвердилось в качестве одного из самостоятельных центров многополярного мира, подытожил Путин.

Саммит Евразийского союза стартовал в российской столице 8 мая. На встречу, которая проходит в узком формате, приехали лидеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Саммиты Владимир Путин Евразийский экономический союз

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