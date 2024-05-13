Пенсии неработающих россиян с 2025 года проиндексируют дважды

«Страховые пенсии будут индексироваться с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», - пояснила она.

По слова Бессараб, в России насчитывают 43 миллиона получателей всех видов пенсий.

Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее напомнила, что самозанятые россияне могут докупить до 15 лет стажа. Остальные категории граждан - до 7,5 года, Парламентарий отметила, что россияне смогут сами определять сумму добровольных страховых взносов.