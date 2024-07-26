«Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг , и только после этого - штрафы и пени», - объяснил он.

Новый порядок, по словам юриста, начал работать с 1 июля. По мнению Русяева, он облегчит положение заемщиков в случае временных проблем с деньгами.

По старым правилам сначала погашали пени, затем проценты и только после этого основной долг.

Сайт kp.ru сообщил, что Центробанк ужесточил требования к выдаче потребительских и ипотечных кредитов. Он повысил надбавки к коэффициентам риска, чтобы обезопасить банки от безответственных клиентов и самих заемщиков от неподъемных ссуд.