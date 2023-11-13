13 ноября 2023, 09:03

Партии товаров до €200 и duty free выведут из-под экспортных пошлин — СМИ

РИА «Новости»
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Товарные партии дешевле 200 евро, изделия для личного пользования и поставки части товаров в магазины duty free могут освободить в России от временных экспортных пошлин. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, это решение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. Также власти планируют продлить экспортные пошлины для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

Вывозные квоты начали действовать с 1 октября. Они составляют от 4 до 7% в зависимости от курса рубля и применяются при курсе от 80 рублей за доллар. Власти назвали это решение временным - оно будет действовать до конца этого года.

Ранее российские производители ювелирных изделий обратились к Минфину с просьбой вывести их из-под действия введенных с 1 октября гибких экспортных пошлин. По слова ювелиров, из-за нововведений снизилась их конкурентоспособность на внешних рынках.

Россия Пошлины Экономика
13 ноября 2023, 07:28
Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога до 1 декабря
РИА «Новости»
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До 1 декабря россияне должны уплатить налог на недвижимость. В противном случае Федеральная налоговая служба начислит пени, заявил RT редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России», - сказал он.

Специалист подсчитал, что при ключевой ставке в 15% и долге на сумму 10 тысяч рублей придется заплатить по 50 рублей за каждые 10 дней просрочки. Алексей Лоссан напомнил, что налог на недвижимость нужно уплатить до 1 декабря.

Собранные деньги отправят не в федеральный, а бюджет субъекта. Размер налога определит региональное отделение ФНС. Россиян обяжут заплатить за квартиру, жилой дом, комнату, машиноместо, гараж, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства и другие помещения. Алексей Лоссан заявил, что общее имущество в многоквартирных домах налогом не облагается.

Кроме имущественного россиянам предстоит уплатить транспортный и земельный налоги. Последний начислят по ставке 0,3% от кадастровой стоимости.

Налоги Недвижимость ФНС РФ Экономика
11 ноября 2023, 20:50
Захарова связала претензии главы Carlsberg с попытками вывести прибыль
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Заявления владельца датской пивоваренной компании Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о «краже» Россией его бизнеса не соответствуют статусу главы международного концерна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив компании и выведя всю заработанную в России прибыль», - сказала она.

Дипломат призвала руководство компании заняться изучением законодательства РФ, напомнив, что «компания „Балтика“ не является собственностью государства». Доли в уставном капитале передали во временное управление Росимуществу.

Глава Carlsberg ранее выразил недовольство из-за передачи бренда «Балтика» Росимуществу, отметив, что российское правительство якобы украло его бизнес. На днях датская компания начала процесс расторжения лицензионных соглашений с «Балтикой».

Мария Захарова Россия Пиво Бизнес МИД РФ
10 ноября 2023, 17:42
Назван срок завершения расчетов по заблокированным сделкам СПБ Биржи
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Попавшая под американские санкции СПБ Биржа завершит расчеты по заблокированным сделкам до 13 ноября. Об этом заявил глава торговой площадки Евгений Сердюков в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале биржи.

Он напомнил, что владельцы ценных бумаг пытались продать их в день введения санкций и успели провести несколько сделок.

Действующий на СБП Бирже механизм разрешал использование метода «лучшей цены». Это ситуация, когда стоимость одной из акций на других международных площадках становилась комфортной для покупки или продажи, а российская площадка связывалась с иностранными посредниками для оформления сделки.

Но после введения санкций Минфина США иностранные биржи мгновенно остановили сотрудничество с СБП Биржей и потребовали от них провести комплаенс (проверку соблюдения введенных ограничений по последним сделкам).

Для этого российской площадке нужна была полная информация о расчетах со стороны зарубежных бирж. Поэтому площадка приостановила торги. Необходимые данные пришли только в минувший четверг, 9 ноября.

«Мы запустили процедуру поставки и расчетов между участниками рынка. В то же время у нас накопилась очередь из нескольких не рассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник, [13 ноября]», - заявил Сердюков.

Он добавил, что расчеты удастся провести только по сделкам, проводимым до введения ограничений.

Санкт-Петербургская биржа попала под блокирующие санкции США в конце прошлой недели. Это была последняя российская площадка для торговли иностранными ценными бумагами. На время приостановки работы на бирже сменился генеральный директор. Вместо Романа Горюнова пришел Евгений Сердюков. В своем первом заявлении он подчеркнул, что добьется разблокировки ценных бумаг своих клиентов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя санкции против СПБ биржи, отметила, что под блокировку попали прежде всего активы профессиональных инвесторов , имеющих официальное разрешение регулятора.

Руководитель ЦБ добавила, что неоднократно предупреждала о риске торговли иностранными акциями, поэтому доступ для новичков биржевого рынка ограничили.

Санкции Бизнес Коммерческие акции
10 ноября 2023, 11:46
Чистый отток капитала из России увеличился вдвое
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Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2023 года повысился вдвое и составил 18 миллиардов долларов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ, автором которого стал ведущий эксперт института «Центр развития» Сергей Пухов.

Во втором квартале текущего года отток капитала из России оценили в девять миллиардов долларов. Двукратный рост вывоза денег из страны в бюллетене назвали одной из главных причин ослабления рубля.

Увеличение оттока капитала может объясняться уходом с рынка зарубежных компаний, ухудшением инвестиционного климата, волатильностью курса и санкционными рисками, пояснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица. Глава отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая отметила, что на динамику повлиял увеличенный лаг, с которым происходят расчеты за российский экспорт.

По словам научного сотрудника Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилла Черновола, увеличение оттока в два раза можно объяснить повышением выплат зарубежным инвесторам. Это касается как обязательств за вложения в российские компании, так и перечислений по судебным спорам.

В конце сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что российское правительство готовит ряд мероприятий по восстановлению валютного контроля. Основная цель этих мер - контролировать отток капитала из России через дружественные страны.

Россия Деньги

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