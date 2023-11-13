По информации издания, это решение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. Также власти планируют продлить экспортные пошлины для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

Вывозные квоты начали действовать с 1 октября. Они составляют от 4 до 7% в зависимости от курса рубля и применяются при курсе от 80 рублей за доллар. Власти назвали это решение временным - оно будет действовать до конца этого года.

Ранее российские производители ювелирных изделий обратились к Минфину с просьбой вывести их из-под действия введенных с 1 октября гибких экспортных пошлин. По слова ювелиров, из-за нововведений снизилась их конкурентоспособность на внешних рынках.