«Ответ у нас есть». Силуанов рассказал, что ждет Запад при использовании активов России

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, - это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются, сейчас идеология поменялась», - отметил министр.

Теперь, по его оценке, никакие правовые для западных стран не действуют, поэтому они позволяют себе заявлять, что золотовалютные резервы вроде как пока забирать не будут, а вот доходы от их использования будут направлять на определенные цели.

«У нас то же самое есть и все возможности. Есть замороженные деньги на счетах „С“, есть активы, мы тоже получаем доходы, будет решение - аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть», - подчеркнул глава Минфина.