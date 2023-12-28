28 декабря 2023, 11:00

Отраслевые ассоциации подсчитали, насколько подорожал новогодний стол россиян

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Набор продуктов для традиционных новогодних блюд в России подорожал в среднем на 8%. Кроме яиц, подскочили цены на мясо, мандарины и игристое вино, заявила РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

Индекс «новогодней инфляции» вывели отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. Благодаря успешной лососевой путине подешевела икра. Виктория Абрамченко заявила, что цены на нее опустились ниже прошлогодних. Например, икра кеты на оптовом рынке на четверть дешевле. Незначительно подскочили цены на отечественное шампанское. Вице-премьер сообщила, что игристые вина подорожали не более чем на 5%.

«Новогодний стол будет процентов на восемь дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов - они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - сказала она.

К Новому году шампанское может подешеветь, предупредил директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он объяснил, что магазины попытаются сбыть его, потому что в другие месяцы игристое не пользуется спросом.

Еда Деньги Новый год Продукты Инфляция
28 декабря 2023, 10:34
Центробанк отменит комиссии для банков за переводы СБП
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Комиссии для банков за переводы между российскими гражданами в СБП навсегда отменят. Такое решение принял Центробанк, заявила пресс-служба финансового регулятора.

Льготный период ранее действовал до 1 июля 2024. Переводы в СБП не облагались комиссией для банков, если они осуществлялись между гражданами.

«Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», - указали в пресс-службе.

Ранее ЦБ предупредил россиян о телефонных мошенниках , представляющихся банковскими служащими. Финансовый регулятор опубликовал самые расхожие фразы аферистов, услышав которые следует повесить трубку.

Центробанк напомнил, что настоящий сотрудник будет звонить только с официального номера организации и не требовать просить перевести деньги на «безопасный» счет. Аферисты также часто просят граждан оказать помощь в задержке нарушителей. В пресс-службе ЦБ рассказали, что правоохранители никогда не требуют раскрыть им финансовые данные, не проводят важные беседы по телефону и не предлагают участвовать в задержке подозреваемых.

Банки Деньги Центробанк
27 декабря 2023, 10:57
Россия сократила поставки нефтепродуктов в Европу в 10 раз
РИА «Новости»
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Россия раньше поставляла в Европу около 40-45 процентов своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. В 2023 году страна направит в европейские страны не более 4-5% этих ресурсов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. По итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», - отметил он.

Главными покупателями российской нефти стали Китай и Индия. На долю КНР приходится около 40% всех поставок. Индия получает порядка 40-45% нефти и может увеличить закупки «черного золота» , если цена на него не превысит 60 долларов за баррель.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения СМИ о конце нефтяной эпохи. По его мнению, отказа от использования нефти, газа и угля в ближайшее время не будет. Аналитик предупредил, что переход на возобновляемые источники энергии упирается в большие деньги.

Экспорт Европа Нефть Россия Экономика
27 декабря 2023, 09:28
Российские провайдеры начали поднимать цены на интернет
Unsplash
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Цены на домашний интернет в России поднимутся в среднем на 5–15% в 2024 году. Об этом сообщило издание «Известия».

Цены на домашний интернет в России поднимутся в среднем на 5–15% в 2024 году. Об этом сообщило издание «Известия».

По данным компаний-провайдеров, стоимость интернета вырастет из-за закупки нового оборудования. По мнению руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, цены пришлось поднять, чтобы не снижать качество услуг. Он добавил, что провайдеры будут наращивать мощность и обновлять сети, а также закупать подорожавшее из-за санкций оборудование.

«Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается», - объяснил эксперт.

По информации Минцифры, за пять лет стоимость проводного интернета поднималась максимум на 5% в год. Осенью 2023 года агентство TelecomDaily провело опрос и выяснило, что топ-менеджеры ожидают подорожания домашнего интернета в 2024 году. По данным исследования, цена этой услуги может вырасти на 10-15%.

Ранее СМИ сообщили о возможном подорожании продуктов питания из-за усложнения логистики. Цены в 2024 году поднимутся на кондитерские изделия, кофе, соки и некоторые виды молочной продукции.

Интернет Санкции
27 декабря 2023, 06:56
Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку, но по новым условиям
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Правительство поручило повысить первоначальный взнос и снизить максимальную сумму льготной ипотеки. Вслед за этим Сбербанк изменит условия кредитования по пяти программам. Нововведения вступят в силу в январе 2024 года, сообщил «Интерфакс».

С 23 декабря кабмин поручил повысить первоначальный взнос с 20% до 30%, ограничить сумму займа в Москве, Санкт-Петербурге Московской и Ленинградской областях шестью миллионами рублей, а предельную величину субсидий банкам за выдачу льготных кредитов сократить на 0,5%. Сбербанк решил не отказываться от льготного кредитования по программам «Господдержка», «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Ипотека для IT».

«С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», - заявил представитель банка.

Без субсидирования застройщика клиенты смогут оформить льготную ипотеку по заявкам, одобренным до 10 января. Тем, кто обратиться позднее, предложат выбрать другой объект или взять кредит по обычной программе.

Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на фоне растущей инфляции прибегать к таким жестким мерам следовало еще весной.

Сбербанк Кредиты Ипотека Льготная ипотека Социальная ипотека

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