Отраслевые ассоциации подсчитали, насколько подорожал новогодний стол россиян

Индекс «новогодней инфляции» вывели отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. Благодаря успешной лососевой путине подешевела икра. Виктория Абрамченко заявила, что цены на нее опустились ниже прошлогодних. Например, икра кеты на оптовом рынке на четверть дешевле. Незначительно подскочили цены на отечественное шампанское. Вице-премьер сообщила, что игристые вина подорожали не более чем на 5%.

«Новогодний стол будет процентов на восемь дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов - они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - сказала она.

К Новому году шампанское может подешеветь, предупредил директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он объяснил, что магазины попытаются сбыть его, потому что в другие месяцы игристое не пользуется спросом.